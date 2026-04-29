Пенсія за вислугу років в Україні: хто може вийти раніше і на яких умовах

Пенсія за вислугу років в Україні

Не всі українці мають чекати до 60 чи 65 років, аби вийти на пенсію та отримувати виплати. Деякі категорії громадян можуть вийти на пенсію за вислугу років. Ділимося, хто з українців має право на пенсію за вислугу років.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Пенсія за вислугу років: хто має право

Пенсія за вислугу років призначається тим, хто працює на посадах, які з часом призводять до втрати професійної працездатності чи придатності. Умови призначення такої пенсії, вік виходу та розмір виплат залежать від сфери роботи та відповідного Закону України.

Основною умовою виходу на пенсію за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи на підприємствах чи на посадах, що дають право на призначення такої пенсії. Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при звільненні з роботи. Вона фінансується коштом державного бюджету.

Пенсію за вислугу років призначають незалежно від віку.

За інформацією ПФУ, право на вихід на пенсію за вислугою років мають такі категорії українців:

артисти , якщо мають на час звернення за пенсією стаж творчої діяльності від 20 до 35 років;

працівники авіації та льотно-випробного складу , якщо мають стаж від 20 років станом на 01.04.2015 (до 21 року 6 місяців на 11.10.2017) — для жінок, а також від 25 років станом на 01.04.2015 (до 26 років 6 місяців на 11.10.2017) — для чоловіків;

працівники галузей освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності стажу роботи від 25 років станом на 01.04.2015, а також 26 років 6 місяців стажу на 11.10.2017 року;

спортсмени, якщо мають стаж не менше 25 років, а також перебування у складі збірних команд України не менше 6 років.

Пенсія за вислугу років після досягнення віку від 50/55 років чоловіками та від 45/50 жінками доступна таким категоріям громадян за умови наявності необхідного стажу:

диспетчерам, які керують повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації;

бортпровідникам;

працівникам залізничного транспорту та метрополітену;

працівникам, зайнятим на польових та геологорозвідувальних роботах;

працівникам лісозаготівель і лісосплавів;

механізаторам (докерам-механізаторам);

плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Розмір пенсії визначається індивідуально. Він залежить від кількості стажу та отримуваної зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Пенсія за вислугу років призначається з дня звернення за умови звільнення з роботи/посади, що дає право на призначення пенсії.

Відмовити у такій пенсії можуть людям, які не досягли встановленого законодавством віку, не мають встановленого законодавством стажу роботи на визначених посадах, а також якщо в особи відсутні документи, які можуть підтвердити роботу на таких посадах.

«У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді», — додали у ПФУ.

Пенсії 2026 в Україні — останні новини:

У травні деякі українські пенсіонери отримають підвищені пенсії. Йдеться лише про пенсіонерів, яким виповнилося 65 років і більше. Право на ці доплати мають громадяни, які досягли 65, 70, 75 або 80 років у квітні. Також вони повинні відповідати встановленим критеріям щодо стажу та розміру пенсії.

Пенсіонери, чиї виплати не перевищують 10 340 гривень, мають право на щомісячні компенсаційні доплати. Розмір надбавки залежить від вікової категорії:

70 років — до 300 гривень;

75 років — до 456 гривень;

80 років — до 570 гривень.

У 2026 році також змінилися правила підтвердження стажу для пенсії. Відтепер держава бере на себе пошук необхідних даних. Пенсійний фонд більше не має права вимагати паперові дублікати відомостей, які вже є в електронних базах даних, і зобов’язаний самостійно розшукувати необхідну інформацію.

Якщо йдеться про період до 1 липня 2000 року, коли цифрові записи не велися, закон дозволяє підтверджувати стаж за допомогою архівних документів, фінансових даних, свідчень колег або рішення суду, причому фахівці фонду тепер зобов’язані надавати громадянам активну допомогу у зборі цієї доказової бази.

