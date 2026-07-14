Пенсію можна отримати навіть з 1 роком стажу: хто має на це право

Пенсія з одним роком стажу

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В Україні претендувати на пенсію можуть деякі громадяни навіть з одним роком стажу. Така можливість передбачена не для всіх. Розповідаємо детальніше, хто може отримувати пенсію за один пропрацьований рік.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Хто може отримувати пенсію за рік стажу

В Україні пенсія по інвалідності призначається людям у разі повної або часткової втрати працездатності на весь термін встановлення інвалідності. Отримати її можна незалежно від того, коли саме людина дістала ушкодження здоров’я — у період роботи, до влаштування чи після звільнення.

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Інвалідність I, II або III групи визначають експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, які формуються у лікарнях.

Таку пенсію можна отримувати навіть від року стажу. Порядок нарахування та розміри виплат регулюють статті 30–35 Закону України №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Для призначення пенсії громадянам необхідно мати від 1 до 15 років страхового стажу.

За законом діють такі вимоги щодо стажу залежно від віку встановлення інвалідності:

Для I групи : до 25 років — 1 рік стажу; 26–28 років — 2 роки; 29–31 рік — 3 роки; 32–34 роки — 4 роки; 35–37 років — 5 років; 38–40 років — 6 років; 41–43 роки — 7 років; 44–48 років — 8 років; 49–53 роки — 9 років; 54–59 років — 10 років. Після досягнення 60 років потрібно 15 років стажу.

Для II та III груп: до 23 років — 1 рік стажу; 24–26 років — 2 роки; 27–28 років — 3 роки; 29–31 рік — 4 роки; 32–33 роки — 5 років; 34–35 років — 6 років; 36–37 років — 7 років; 38–39 років — 8 років; 40–42 роки — 9 років; 43–45 років — 10 років; 46–48 років — 11 років; 49–51 рік — 12 років; 52–55 років — 13 років; 56–59 років — 14 років; від 60 років — 15 років стажу.

Тобто, якщо на роботі, де ви працювали принаймні рік, ви зазнали інвалідності і вам до 23–25 років, ви вже маєте право на пенсію.

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«Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії, інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, в особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, пенсія призначається незалежно від тривалості набутого страхового стажу», — додають у ПФУ.

Це означає, що постраждалі учасники Революції Гідності в Україні, які внаслідок цих подій зазнали інвалідності, також мають право на пенсію, незалежно від років стажу.

Сума виплат обчислюється у відсотках від пенсії за віком:

I група отримує 100% пенсії за віком;

II група — 90%;

III група — 50%.

До страхового стажу для розрахунку також зараховують період із дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

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Якщо заяву подано не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності, виплати призначаються з дати її встановлення. У разі пізнішого звернення — з дня подання заяви. Особам, які досягли пенсійного віку, виплати призначаються довічно, а повторний огляд проводиться лише за їхньою заявою.

Особливості для військовослужбовців та чорнобильців

Для військовослужбовців пенсії регулюються Законом України №2262-ХІI. Вони призначаються, якщо інвалідність настала під час служби, не пізніше трьох місяців після звільнення або й пізніше, але через захворювання, що виникло в період служби.

Розрахунок здійснюється на основі грошового забезпечення:

унаслідок війни: I група — 100%, II група — 80%, III група — 60%.

іншим особам з інвалідністю: I група — 70%, II група — 60%, III група — 40%.

Постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи пенсії виплачують у розмірі відшкодування фактичних збитків. Розрахунок роблять із заробітку в зоні відчуження за 1986–1990 роки або з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року.

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Аби отримати таку пенсію, потрібні заява, паспорт, ідентифікаційний номер, документи про стаж до 1 січня 2004 року та за потреби довідка про зарплату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року.

Звернутися за призначенням виплат можна онлайн через вебпортал ПФУ чи портал «Дія» або особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, а також поштою.

Пенсія 2026 в Україні — останні новини:

Нагадаємо, Пенсійний фонд України закликає пенсіонерів упродовж 10 днів повідомляти про зміни, що впливають на розмір виплат. Це стосується працевлаштування чи звільнення, зокрема реєстрації або закриття ФОП, повернення на роботу за вислугою років, зміни місця проживання, а також набуття чи втрати пільгових статусів і підстав для надбавок.

Переплата також може виникнути через некоректні дані від роботодавця. Оскільки ПФУ регулярно звіряє дані з державними реєстрами, надміру виплачені кошти обов’язково виявлять.

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Якщо не повідомити фонд вчасно, виникне переплата, яку доведеться повернути державі. У разі відмови добровільно відшкодувати надлишок, Пенсійний фонд стягуватиме кошти в примусовому порядку через суд.

Багатодітні батьки, які виховали щонайменше п’ятьох дітей до шестирічного віку, мають право на достроковий вихід на пенсію та надбавку за особливі заслуги. Для жінок пенсійний вік становить 50 років за наявності 15 років стажу, а для чоловіків — якщо мати втратила право або поступилася пільгою — 55 років та 20 років стажу. При розрахунках на рівних умовах враховуються й усиновлені діти.

Щомісячна доплата до базової пенсії залежить від кількості дітей і становить 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за 5–9 дітей або 40% — за 10 і більше дітей. У 2026 році за прожиткового мінімуму 2595 грн розмір цієї надбавки становить 908,25 грн або 1038 грн відповідно.

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