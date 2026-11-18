Пенсія / © ТСН

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У 2026 році для пенсіонерів в Україні діють вісім основних видів доплат. Частину з них Пенсійний фонд нараховує автоматично, але для більшості виплат потрібно особисто подати заяву та документи.

Про це повідомляє «На пенсії».

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1. Вікові надбавки

Цей вид доплат ПФУ призначає автоматично без звернення пенсіонера. Максимальні суми щомісячних виплат у 2026 році становлять:

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від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років і старше — до 570 грн.

Головна умова — загальний розмір пенсії з урахуванням підвищень не повинен перевищувати 10 340,35 грн. Якщо виплата більша або перевищить цей поріг після нарахування бонусу, доплату встановлять лише в межах різниці. Наприклад, якщо в 70 років пенсія становить 10 200 грн, надбавка складе близько 140 грн.

2. Надбавка за понаднормовий стаж

За кожен повний рік стажу понад норму додають 1% від пенсії, але ця сума не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних.

У 2026 році максимальна доплата за один додатковий рік становить близько 25,96 грн. Із 1 січня 2027 року вона може зрости до 28,78 грн, якщо підвищать соціальні стандарти.

3. Доплата на непрацездатних членів родини

Цивільні пенсіонери, які не працюють і утримують неповнолітніх дітей, отримують по 150 грн на місяць за кожну дитину.

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Військовим пенсіонерам виплачують 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних — у 2026 році це 1 297,50 грн за кожного утриманця.

Обов’язкова вимога: член родини не повинен отримувати власну пенсію чи державну соцдопомогу. Якщо право на доплату мають кілька пенсіонерів у сім’ї, її призначають лише одному. Для оформлення до ПФУ подають заяву, паспорт, ідентифікаційний код та документи про утримання.

4. Надбавка за догляд

Самотнім пенсіонерам віком від 80 років, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, виплачують 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це 1 038 грн щомісяця. Для призначення виплати необхідна заява та медичний висновок.

5. Доплата за проживання на радіаційно забруднених територіях

Пенсіонери, які не працюють, мають відповідний статус і постійно живуть у зонах забруднення після аварії на ЧАЕС, у 2026 році отримують 2 595 грн на місяць. Однієї лише прописки для цього замало — враховують конкретні періоди проживання чи роботи в цих районах.

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Водночас у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16198, який ще не ухвалили. Документ пропонує замінити фіксовану доплату на відсоток від прожиткового мінімуму для непрацездатних залежно від зони забруднення:

зона відчуження та безумовного відселення — 100%;

зона гарантованого добровільного відселення — 70%;

зона посиленого радіоекологічного контролю — 50%.

Також проєкт закону передбачає вимогу щодо фактичного проживання на цій території щонайменше два роки перед зверненням (крім осіб, які там народилися).

6. Підвищення для жителів гірської місцевості

Пенсіонери (зокрема й ВПО), які постійно проживають або працюють у населених пунктах зі статусом гірських щонайменше шість місяців поспіль, можуть збільшити пенсію на 20%.

Для цього спершу треба оформити відповідне посвідчення в органах місцевого самоврядування, а потім звернутися до ПФУ.

7. Виплати ветеранам війни та за особливі заслуги

Розмір таких надбавок індивідуальний і залежить від конкретного статусу особи та наявності інвалідності. В окремих випадках ці виплати поєднуються з іншими підвищеннями відповідно до законодавчих норм, тому точну суму розраховують фахівці ПФУ.

8. Доплата для почесних донорів

Від 26 січня 2026 року закон про щомісячну надбавку для почесних донорів України втратив чинність. Вона становила 10% прожиткового мінімуму, або 321 грн у 2026 році. Тепер оформити цю доплату вже не можна, але тим, кому її призначили до 25 січня 2026 року включно, гроші виплачуватимуть і надалі.

Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком в Україні продовжують поступово зростати. Уже 2027 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати щонайменше 34 роки страхового стажу.

Також ми писали, що в Україні деяким громадянам передбачена пенсія за особливі заслуги, яку встановлюють за визначні геройські вчинки чи суттєві трудові досягнення.

До слова, У грудні 2026 року пенсіонери, які виховали щонайменше п’ятьох дітей, можуть отримувати щомісячну надбавку від 908 до 1038 гривень.

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