Пенсію можуть урізати на 75% і вимагати повернути гроші: кого це стосується

Пенсія в Україні. / © УНІАН

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В Україні пенсію можуть зменшити на 20–75% або навіть зобов’язати пенсіонера повернути частину вже отриманих виплат. Такі випадки передбачені законодавством і залежать від конкретних обставин. Зокрема, через переплати або наявності виконавчих документів.

Хто та за яких умов може втратити частину пенсії, повідомляє видання Новини.LIVE.

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Коли пенсію можуть зменшити на 20%

Однією з причин зменшення пенсії є переплата, яка може виникнути, якщо пенсіонер не повідомив ПФУ про працевлаштування або відкриття бізнесу. Хоча ці зміни впливають на право отримувати певні доплати чи на їхній розмір.

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Пенсійний фонд перевіряє інформацію через державні реєстри, а тому виявлену переплату доведеться повернути або добровільно, або шляхом щомісячних відрахувань із пенсії.

Водночас розмір таких утримань обмежений законом: із пенсії можуть відраховувати не більше 20% призначеної суми.

Коли з пенсії можуть утримувати до 50%

Частина пенсії може йти на погашення боргів за виконавчими документами. У таких випадках відрахування здійснюють у встановленому законом порядку, а їхній розмір залежить від підстав стягнення.

За певних обставин пенсіонер може отримувати на руки на 50% менше призначеної виплати. Водночас конкретний розмір утримань визначають з урахуванням законодавчих обмежень і виду стягнення. Вони можуть стосуватися боргів зі сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або через інше ушкодження здоров’я чи смерть потерпілого.

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Коли пенсія може зменшитися на 75%

Окремі правила діють для пенсіонерів, які перебувають на повному державному утриманні в інтернатах або пансіонатах.

У такому разі людина отримує лише 25% від призначеної пенсії, а решту коштів спрямовують на оплату її утримання в закладі. Тобто розмір виплати, яку пенсіонер отримує на руки, може зменшитися на 75%.

Пенсія в Україні — останні новини

Частина українських пенсіонерів може отримати понад 1000 грн доплати. Йдеться про людей у віці понад 80 років. Втім, кандидатам необхідно відповідати ще й іншим критеріям. Зокрема, мати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.

Водночас пенсіонери і отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях України, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026-го.

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