Пенсію по інвалідності можуть скасувати: три причини, про які варто знати

Пенсія по інвалідності / © iStock

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Тисячі українців можуть залишитися без пенсії по інвалідності вже у жовтні 2026 року. Причина — не нові закони, а звичайні помилки: пропущений медичний огляд, відсутній документ або кілька місяців без страхового стажу.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія по інвалідності призначається за умови дотримання низки вимог. Порушення хоча б однієї з них — і виплати можуть призупинити або скасувати.

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Не пройдено повторний огляд

Пенсію по інвалідності призначають на термін, на який встановлено інвалідність — це передбачено статтею 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Від 2025 року замість МСЕК оцінювання повсякденного функціонування проводять експертні команди відповідно до постанови Кабміну №1338.

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«Якщо людина не з’явилася для проведення оцінювання у визначений строк, виплата пенсії по інвалідності зупиняється з першого числа наступного місяця», — пояснюють у Пенсійному фонді України.

Під час воєнного стану діють винятки для людей, які не можуть своєчасно пройти оцінювання з поважних причин. Зокрема, для окремих категорій осіб, які перебувають на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях, виплату пенсії можуть подовжити. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України №1338 та спеціальними правилами подовження виплат на період воєнного стану.

Не вистачає документів

Для призначення пенсії потрібно подати документи, передбачені Порядком №22-1, затвердженим правлінням Пенсійного фонду України. Частину необхідних відомостей ПФУ отримує з державних реєстрів, однак за відсутності даних людину можуть попросити надати додаткові документи.

Найпоширеніші проблеми:

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відсутність необхідного документа або довідки;

недійсний чи прострочений документ;

розбіжності у прізвищі, імені або даті народження;

відсутність підпису чи інших необхідних реквізитів.

Якщо поданих документів недостатньо для підтвердження права на пенсію, ПФУ може відмовити у її призначенні.

Мало страхового стажу

Для призначення пенсії по інвалідності необхідний страховий стаж. Його тривалість залежить від віку людини та встановленої групи інвалідності — 2026 року він становить від 1 до 15 років.

«За відсутності необхідного страхового стажу пенсія по інвалідності не призначається», — пояснюють у Пенсійному фонді України.

У такому разі людина за наявності відповідних умов може претендувати на державну соціальну допомогу. Її призначення передбачене Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

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Скільки стажу потрібно для отримання пенсії по інвалідності

Необхідний страховий стаж залежить від групи інвалідності та віку, у якому її встановили. Ці вимоги визначені статтею 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Для I групи інвалідності:

до 25 років — 1 рік;

26–28 років — 2 роки;

29–31 рік — 3 роки;

32–34 роки — 4 роки;

35–37 років — 5 років;

38–40 років — 6 років;

41–43 роки — 7 років;

44–48 років — 8 років;

49–53 роки — 9 років;

54–59 років — 10 років.

Для II та III груп:

до 23 років — 1 рік;

24–26 років — 2 роки;

27–28 років — 3 роки;

29–31 рік — 4 роки;

32–34 роки — 5 років;

35–37 років — 6 років;

38–39 років — 7 років;

40–42 роки — 9 років;

43–45 років — 10 років;

46–48 років — 11 років;

49–51 рік — 12 років;

52–55 років — 13 років;

56–59 років — 14 років.

Пенсійний фонд України окремо зазначає, що для людей, яким інвалідність встановили після досягнення пенсійного віку, застосовуються інші вимоги щодо страхового стажу.

«Необхідний страховий стаж залежить від віку та групи інвалідності — загалом від 1 до 14 років», — пояснюють у Пенсійному фонді України.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, які категорії українців можуть розраховувати на підвищену пенсію після досягнення 65 років. Деякі одержувачі отримують більше за стандартну мінімальну виплату.

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