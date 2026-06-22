Пенсію з інвалідності можуть скасувати: хто ризикує втратити виплати

Скасування пенсій з інвалідності / © Фото з відкритих джерел

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Українці, які частково або повністю втратили працездатність, мають законне право на пенсію. Проте існують чіткі обставини, за яких Пенсійний фонд може призупинити або взагалі скасувати ці нарахування.

Це роз’яснено на урядовому порталі «Дія».

Виплати регулюються законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і для їх збереження необхідно суворо дотримуватися встановлених правил.

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Основні причини припинення пенсійних виплат

Юристи та профільні відомства виділяють три ключові фактори, через які особа з інвалідністю може залишитися без допомоги.

1. Ігнорування планового переогляду в МСЕК

Пенсія призначається лише на той період, який визначила медико-соціальна експертна комісія. Якщо отримувач виплат не з’явився на повторну комісію у визначений термін без поважних причин, ПФУ автоматично заморожує нарахування грошей.

Якщо особу визнано здоровою за результатами нового огляду (якщо МСЕК констатує відновлення працездатності), то виплати також офіційно припиняються.

Важливе виключення встановлено для громадян, які вже досягли загальновстановленого пенсійного віку, пенсія по інвалідності надається довічно. Проходити повторний огляд вони можуть виключно добровільно за власною заявою. Ризику втратити виплати через пропущений огляд у них немає.

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2. Помилки в документах або подання неповного пакета

Під час ретельної перевірки Пенсійний фонд має право анулювати виплати, якщо виявить недостовірні дані, фальсифікацію або відсутність базових паперів. Для оформлення та підтримання статусу обов’язково потрібні:

паспорт (або посвідка на проживання);

заява встановленого зразка;

документи про страховий стаж (трудова книжка, довідки);

офіційний висновок МСЕК (у військових має бути копія свідоцтва про хворобу або довідка ВЛК).

3. Проблеми та невідповідності у страховому стажі

Призначення пенсії напряму залежить від кількості напрацьованого стажу на момент встановлення інвалідності або дня звернення. Вимоги різняться залежно від віку та групи.

Наприклад, особи з II групою, які не працюють, мають право отримувати виплати у розмірі пенсії за віком, але лише за чітких умов:

жінки — від 20 до 25 років стажу;

чоловіки — від 25 до 30 років стажу (точна цифра залежить від віку, коли було підтверджено інвалідність).

Якщо аудит виявить, що стаж порахували некоректно, розмір пенсії суттєво зменшать. У разі повної відсутності мінімально необхідного стажу виплати за цим законом скасовуються взагалі.

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Що робити у разі неправомірного скасування пенсії

Якщо рішення державного органу про припинення пенсії є незаконним, його можна і потрібно оскаржувати. Для цього є як досудовий шлях, тобто із поданням офіційної скарги до вищого керівного органу Пенсійного фонду України, а також судовий — зі зверненням письмової позовної заяви до Окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть отримувати до пенсії додаткові виплати від держави та деякі пільги, а саме щомісячні надбавки, гарантований мінімальний розмір пенсії та право на достроковий вихід на заслужений відпочинок.

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