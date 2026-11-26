Пенсія після смерті пенсіонера

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Кошти, які пенсіонер не встиг отримати за життя, нараховуються включно з тим місяцем, у якому він пішов із життя. Претендувати на цю пенсію можуть родичі, які мешкали під одним дахом із померлим на дату його смерті. Також це право поширюється на непрацездатних близьких, яких він утримував.

Про це повідомляють у ПФУ.

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Що робити, якщо пенсіонер помер, а пенсія залишилася: як отримати кошти та хто має на це право

Оформити запит на отримання таких грошей можна двома шляхами: звернувшись безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України або надіславши звернення дистанційно через електронний вебпортал відомства.

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Незалежно від того, чи подаються папери особисто, чи в електронному форматі, пакет необхідних документів не змінюється. До заяви обов’язково додаються:

посвідчення особи заявника;

свідоцтво про смерть пенсіонера;

підтвердження родинного зв’язку з ним;

реквізити банківського рахунку для переказу;

паспорт або інші довідки як доказ спільного проживання на день смерті.

Якщо ж виплату оформлюють непрацездатні члени родини, їм додатково знадобиться документальне підтвердження того, що вони перебували на утриманні померлого.

Коли невиплачена пенсія встигла увійти до спадку, до посвідчення особи та свідоцтва про смерть потрібно додати ще й свідоцтво про право на спадщину. Але ця вимога не діє для пенсій, призначених за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»: такі кошти спадщиною не вважаються і видаються за умови, що родичі звернулися по них упродовж пів року після смерті отримувача виплат.

Офіційною датою звернення вважається день, коли працівники Фонду прийняли заяву разом з усіма потрібними паперами. В разі онлайн-подання такою датою є момент реєстрації заявки з завантаженими сканкопіями документів.

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Нараховані кошти Пенсійний фонд переказує на поточний рахунок отримувача в банку. За відсутності відкритого рахунку гроші виплачують готівкою через міжнародну платіжну систему «Швидка копійка» — забрати їх можна в будь-якому відділенні Ощадбанку, показавши паспорт і РНОКПП.

Правила отримання пенсії в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, що частина українських пенсіонерів, які постійно проживають за кордоном у країнах із міжнародними договорами про пенсійне забезпечення, ризикує залишитися без виплат від початку 2027 року, якщо не підтвердить, що вона жива.

Зокрема, отримувачі пенсій в Іспанії, Португалії, Словаччині та Чехії мають до 31 грудня надіслати поштою до ПФУ заяву, засвідчену в українському посольстві чи консульстві.

У Польщі такий документ, засвідчений у ZUS, нотаріуса чи дипустанові, надсилають до ГУ ПФУ у Львівській області, а в Болгарії спеціальний формуляр УКР/БГ 5, засвідчений у Національному інституті страхування чи нотаріуса, потрібно подавати щороку в листопаді.

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Крім того, в Україні оновили порядок підтвердження страхового стажу для призначення і перерахунку пенсій. Тепер ПФУ насамперед перевірятиме інформацію в публічних електронних реєстрах, а закон забороняє вимагати від громадян паперові довідки, якщо дані вже є в системі. Періоди роботи також можуть зарахувати, навіть якщо роботодавець не сплачував внески.

Якщо відомостей у реєстрах немає, людина може подати трудову книжку чи інші документи, а в разі їх повної відсутності — підтвердити стаж за свідченнями щонайменше двох колишніх колег.

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