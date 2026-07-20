Пенсіонерам дадуть тисячі гривень доплати: хто може отримати гроші

Кому з пенсіонерів можуть виплатити донарахування

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Українським пенсіонерам можуть виплатити одноразову доплату у кілька тисяч гривень. Пенсійний фонд проводить виплату не лише оновлених щомісячних пенсій, а й одноразових сум за минулі періоди. Тож деякі громадяни можуть отримати заборговані кошти до пенсії.

Про це пишуть «На пенсії».

Пенсіонерам повернуть недоплачені кошти: хто має право

Заборговані кошти нараховують тим громадянам, чиє право на підвищення виникло раніше, ніж фактично відбувся перерахунок або було подано необхідні довідки.

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Найчастіше одноразову доплату отримують пенсіонери, які продовжують працювати. Завдяки накопиченню додаткового страхового стажу фонд перераховує їм виплати.

Згідно із законодавством, новий розмір пенсії виплачують щороку від 1 квітня, проте реальний перерахунок відбувається із затримкою через графік подання роботодавцями звітності про сплату єдиного внеску. Після обробки даних фонд виплачує пенсіонеру не тільки нову суму, а й накопичену різницю за всі попередні місяці, через що підсумкова виплата може виявитися значно більшою за звичайну.

Окрім пенсіонерів, які продовжують працювати, отримати доплату до пенсії можуть особи, які після призначення виплат надали документи про раніше не врахований страховий стаж чи підтвердили розмір заробітної плати.

Таке ж правило діє у разі підтвердження права на додаткові доплати чи надбавки. У цих ситуаціях ПФУ визначає первинну дату виникнення права на вищу пенсію та виплачує усю належну суму різниці.

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Для пенсіонерів, які продовжують працювати, плановий перерахунок здійснюється автоматично та не потребує особистого візиту до установ.

Натомість, якщо у вас є нові довідки про стаж, доходи чи пільги, вам потрібно особисто звернутися до органів Пенсійного фонду із відповідною заявою та пакетом документів.

Пенсія в Україні: останні новини

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили правила призначення пенсій для державних службовців. Відповідно до законодавства, вони мають право на виплати у розмірі 60% від заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Якщо людина на момент оформлення пенсії вже не працює на держслужбі, розрахунок здійснюється на основі зарплати чинного працівника на аналогічній посаді та в аналогічному ранзі за її останнім місцем роботи.

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Для отримання такої пенсії громадяни повинні досягти пенсійного віку, мати достатній страховий стаж та станом на 1 травня 2016 року відповідати одній з умов: мати щонайменше 10 років стажу держслужби й працювати на відповідній посаді на цю дату, або накопичити не менше 20 років стажу держслужби незалежно від місця роботи.

Розмір пенсії визначається із сукупного доходу, з якого сплачувалися внески. До нього входять посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років, премії, компенсації за додаткове навантаження, матеріальна допомога й інші передбачені законодавством доплати.

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