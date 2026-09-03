Пенсіонер

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Одержувачі пенсій, субсидій, пільг та інших соціальних виплат, які отримують гроші через «Укрексімбанк», мають змінити банк до 15 вересня 2026 року. Інакше виплати надходитимуть через «Укрпошту».

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

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В «Укрексімбанку» поінформували ПФУ про припинення від 1 жовтня 2026 року співпраці з Фондом у частині обслуговування рахунків одержувачів пенсій, житлових субсидій і пільг, а також інших державних соціальних виплат.

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Що потрібно зробити отримувачам грошей

Якщо пенсія чи інша виплата від Пенсійного фонду зараз надходить на рахунок в «Укрексімбанку», необхідно до 15 вересня включно обрати інший уповноважений банк.

Після відкриття рахунку в новій банківській установі одержувач має повідомити про це Пенсійний фонд. Для цього подається заява про зміну способу виплати пенсії або іншої соціальної допомоги. У заяві потрібно вказати реквізити нового рахунку.

Подати заяву можна двома способами:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ.

Для отримання виплат потрібно обрати банк із переліку уповноважених фінансових установ, через які Пенсійний фонд здійснює виплату пенсій, пільг, субсидій та інших державних соціальних виплат.

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Що буде, якщо банк не змінити

ПФУ окремо попередив: якщо одержувач не відкриє рахунок в іншому уповноваженому банку та не повідомить Фонд про нові реквізити, виплати не припиняться.

У такому випадку після припинення обслуговування через «Укрексімбанк» гроші виплачуватимуться через відділення АТ «Укрпошта».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що пенсіонери, які доглядають за людьми з інвалідністю внаслідок психічних розладів, можуть отримувати додаткову державну допомогу.

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