Пенсіонерам доплачують 5 667 грн щомісяця: хто має право на виплату

Доплата 5667 гривень / © pexels.com

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Частина українських пенсіонерів має право на щомісячну спеціальну надбавку до основних виплат. 2026 року її розмір становить 5 667 гривень. Тим часом оформлення доплати вимагає особистого звернення та підтвердження відповідного статусу.

Більше про це розповів портал «На пенсії».

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Деякі українські пенсіонери можуть отримати щомісячну доплату понад 5,6 тис. грн: деталі

Додаткові гроші передбачені законом для осіб, які зазнали політичних переслідувань або брали участь у боротьбі за незалежність України у ХХ столітті.

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Право на виплати мають ті, хто:

був офіційно реабілітований після політичних репресій;

брав участь у боротьбі за незалежність України у ХХ столітті;

був незаконно ув’язнений з політичних мотивів;

примусово утримувався або направлявся до психіатричних установ через політичні переконання.

Норма діє відповідно до Закону України №3113-ІХ «Про внесення змін до законів України „Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років“ та „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною“ стосовно борців за незалежність України у XX столітті та деяких інших осіб», який парламент ухвалив 2023 року.

Скільки доплачують 2026 року

Початково щомісячну надбавку встановили на рівні 4 200 гривень, однак ця сума підлягає щорічній індексації. Завдяки цьому 2026 року розмір виплати зріс до 5 667 гривень на місяць.

Надбавка додається до основного розміру пенсії, виплачується щомісяця й не є одноразовою допомогою чи заміною основної пенсії.

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Автоматично виплату не нараховують — лише за віком або фактом отримання пенсії її не призначать. Для оформлення потрібно подати до ПФУ відповідну заяву та документи, що підтверджують статус реабілітованої особи або учасника боротьби за незалежність України.

Доплату призначають з дати звернення або з моменту виникнення права на неї, однак не більше ніж за рік до моменту подачі заяви. Якщо ж пенсіонер має право на кілька різних надбавок, отримувати їх одночасно неможливо — доведеться обрати один, найвигідніший для себе варіант.

Пенсія в Україні 2026: останні новини

Нагадаємо, українцям, яким виповнилося 65 років і які мають повний страховий стаж, держава гарантує вищий мінімальний розмір пенсії.

Нарахована виплата становить не менше 40% мінімальної заробітної плати — у 2026 році це 4213 гривень на місяць, що суттєво перевищує загальний мінімум у 2595 гривень. Перерахунок здійснюється Пенсійним фондом України повністю автоматично для всіх видів пенсій.

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Якщо ж після досягнення 65 років виплату не підвищили, причиною можуть бути неповні дані про стаж у реєстрі. Перевірити інформацію можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ, а в разі відсутності певних періодів роботи — подати трудову книжку та необхідні документи до сервісного центру. Після оновлення даних перерахунок проведуть із дати виникнення права на доплату.

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