Пенсіонерам можуть платити більше: хто і які доплати має право 2026-го

Гривня. / © Національний банк України

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Чимало українських пенсіонерів вважають, що можуть отримувати лише одну доплату до пенсії. Втім, законодавство передбачає низку надбавок і доплат, які за певних умов можуть нараховуватися одночасно.

Які саме додаткові виплати доступні пенсіонерам у 2026 році та хто має право на їх отримання — повідомило видання Новини.LIVE.

Доплати за вік

Пенсіонерам певного віку передбачена щомісячна компенсаційна доплата:

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від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

Водночас ці надбавки не підсумовують: якщо пенсіонер отримує доплату після досягнення 70 років, то після 75 або 80 років її просто збільшують до нового встановленого розміру, а не додають ще одну виплату.

Вікову доплату не призначають українцям, у кого загальний розмір пенсії перевищує 10 340,35 грн. Оскільки більшість українських пенсіонерів отримують менші виплати, саме ця надбавка є однією з найпоширеніших.

Доплата за понаднормовий страховий стаж

Українці, які мають страховий стаж, що перевищує встановлену законом норму, також можуть отримати додаткові нарахування. Йдеться про:

понад 35 років стажу — для чоловіків;

понад 30 років — для жінок.

За кожен повний рік стажу понад визначену норму пенсія збільшується на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цього року розмір такої доплати становить до 25,95 грн за кожен додатковий рік страхового стажу.

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Доплати за особливі заслуги перед Україною

Деякі категорії пенсіонерів мають право на додаткові виплати за особливі заслуги перед державою:

героїв України;

особи, нагороджені державними орденами;

категорії ветеранів та інших громадян, визначених законодавством.

Розмір доплати залежить від статусу пенсіонера, обчислюється у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавки для пільгових категорій

Додаткові виплати також можуть отримувати пенсіонери, які мають спеціальний статус або належать до пільгових категорій. Йдеться про:

ветеранів війни;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

громадян, які постраждали від нацистських переслідувань;

осіб, які мають право на пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Доплата до мінімального розміру пенсії

Якщо після всіх нарахувань розмір пенсії залишається нижчим за гарантований мінімальний рівень, то Пенсійний фонд може призначити спецдоплату.

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У більшості випадків її встановлюють автоматично за умови, що пенсіонер відповідає вимогам щодо віку та страхового стажу. Водночас доплати за особливі заслуги перед Україною не враховуються під час визначення мінімального розміру пенсії, оскільки вони виплачуються окремо.

Нагадаємо, деякі українці можуть втратити частину пенсії та субсидії. Зазначається, що у разі зміни особистих даних одержувачі зобов’язані сповістити про це органи ПФУ протягом 10 календарних днів. Якщо цього не зробити, то зайво нараховані гроші доведеться повернути, інакше їх стягнуть примусово.

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