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Пенсіонерам можуть виплачувати 3209 грн щомісяця: хто має право на допомогу
Пенсіонери, які доглядають за людьми з інвалідністю внаслідок психічних розладів, можуть отримувати додаткову державну допомогу. Максимальний розмір виплати у 2026 році становить 3209 грн на місяць.
Пенсіонери можуть оформити собі додаткову грошову державну щомісячну допомогу, якщо доглядають за людьми з психічними розладами. Для цього пенсіонери мають бути зареєстровані або проживати разом із людиною, яка має інвалідність 1–2 групи внаслідок психічного розладу.
Більше про це розповіли у ПФУ.
Допомога пенсіонерам, які доглядають за людьми з психічними розладами: як її оформити
Грошову допомогу виплачують лише дієздатним пенсіонерам, якщо вони зареєстровані або фактично мешкають на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи через психічні розлади. Головна умова — наявність висновку лікарської комісії про необхідність постійного стороннього нагляду.
Виплата надається незалежно від того, чи працює доглядач. Тому на цю виплату мають право і пенсіонери.
Сума допомоги розраховується для кожного індивідуально й залежить від сукупного доходу родини за останні шість місяців.
Граничний розмір виплати 2026 року дорівнює прожитковому мінімуму на одну особу та становить 3 209 гривень на місяць.
Зазвичай грошову допомогу призначають на пів року. Проте для пенсіонерів, які не працюють, діє виняток: їм підтримку оформлюють одразу на 12 місяців.
Які документи підготувати
Для оформлення виплати пенсіонеру потрібно зібрати такий пакет документів:
заяву;
декларацію про доходи та статки родини;
довідки про доходи (якщо відомості про них відсутні в базах даних ДПС чи ПФУ і їх неможливо отримати через офіційний запит; у разі відсутності довідки додають письмове пояснення із зазначенням суми);
висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу особи з інвалідністю в постійному сторонньому догляді;
копію витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідку до акта огляду МСЕК.
У Пенсійному фонді окремо звертають увагу на ситуацію, коли доглядач і людина з інвалідністю зареєстровані за різними адресами, але мешкають разом. У такому разі обов’язково додається Акт обстеження матеріально-побутових умов фактичного місця проживання. Цей документ складає уповноважена особа місцевої сільської, селищної чи міської ради.
Куди подати заяву на грошову допомогу 3209 грн
Виплата призначається з місяця звернення, за умови, що повний комплект документів подали впродовж цього ж місяця.
Подати папери можна особисто або в будь-якому сервісному центрі ПФУ, через ЦНАП, посадових осіб виконавчих органів місцевих рад.
Де отримують найвищу і найнижчу середню пенсію в Україні
Нагадаємо, в Україні середній розмір пенсії наразі вдвічі перевищує встановлений прожитковий мінімум, а Пенсійний фонд фіксує стабільне підвищення виплат в усіх регіонах. За даними ПФУ, станом на 1 квітня 2026 року середня пенсія в країні сягнула 7236 гривень.
Найвищі виплати традиційно отримують жителі Києва — середня пенсія в столиці зросла до 9863 гривень. Натомість найменшу середню пенсію отримують мешканці Тернопільської області — вона становить 5612 гривень, хоча на початку року становила 5062,66 грн.