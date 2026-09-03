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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Пенсіонерам можуть виплачувати 3209 грн щомісяця: хто має право на допомогу

Пенсіонери, які доглядають за людьми з інвалідністю внаслідок психічних розладів, можуть отримувати додаткову державну допомогу. Максимальний розмір виплати у 2026 році становить 3209 грн на місяць.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Допомога пенсіонерам 3209 грн

Допомога пенсіонерам 3209 грн / © pexels.com

Пенсіонери можуть оформити собі додаткову грошову державну щомісячну допомогу, якщо доглядають за людьми з психічними розладами. Для цього пенсіонери мають бути зареєстровані або проживати разом із людиною, яка має інвалідність 1–2 групи внаслідок психічного розладу.

Більше про це розповіли у ПФУ.

Допомога пенсіонерам, які доглядають за людьми з психічними розладами: як її оформити

Грошову допомогу виплачують лише дієздатним пенсіонерам, якщо вони зареєстровані або фактично мешкають на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи через психічні розлади. Головна умова — наявність висновку лікарської комісії про необхідність постійного стороннього нагляду.

Виплата надається незалежно від того, чи працює доглядач. Тому на цю виплату мають право і пенсіонери.

Сума допомоги розраховується для кожного індивідуально й залежить від сукупного доходу родини за останні шість місяців.

Граничний розмір виплати 2026 року дорівнює прожитковому мінімуму на одну особу та становить 3 209 гривень на місяць.

Зазвичай грошову допомогу призначають на пів року. Проте для пенсіонерів, які не працюють, діє виняток: їм підтримку оформлюють одразу на 12 місяців.

Які документи підготувати

Для оформлення виплати пенсіонеру потрібно зібрати такий пакет документів:

  • заяву;

  • декларацію про доходи та статки родини;

  • довідки про доходи (якщо відомості про них відсутні в базах даних ДПС чи ПФУ і їх неможливо отримати через офіційний запит; у разі відсутності довідки додають письмове пояснення із зазначенням суми);

  • висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу особи з інвалідністю в постійному сторонньому догляді;

  • копію витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідку до акта огляду МСЕК.

У Пенсійному фонді окремо звертають увагу на ситуацію, коли доглядач і людина з інвалідністю зареєстровані за різними адресами, але мешкають разом. У такому разі обов’язково додається Акт обстеження матеріально-побутових умов фактичного місця проживання. Цей документ складає уповноважена особа місцевої сільської, селищної чи міської ради.

Куди подати заяву на грошову допомогу 3209 грн

Виплата призначається з місяця звернення, за умови, що повний комплект документів подали впродовж цього ж місяця.

Подати папери можна особисто або в будь-якому сервісному центрі ПФУ, через ЦНАП, посадових осіб виконавчих органів місцевих рад.

Де отримують найвищу і найнижчу середню пенсію в Україні

Нагадаємо, в Україні середній розмір пенсії наразі вдвічі перевищує встановлений прожитковий мінімум, а Пенсійний фонд фіксує стабільне підвищення виплат в усіх регіонах. За даними ПФУ, станом на 1 квітня 2026 року середня пенсія в країні сягнула 7236 гривень.

Найвищі виплати традиційно отримують жителі Києва — середня пенсія в столиці зросла до 9863 гривень. Натомість найменшу середню пенсію отримують мешканці Тернопільської області — вона становить 5612 гривень, хоча на початку року становила 5062,66 грн.

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