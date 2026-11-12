Пенсіонерам можуть виставити рахунок за газовий лічильник: коли доведеться платити

Лічильник / © Держпродспоживслужба

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Українські пенсіонери можуть отримати платіжки за перевірку газових лічильників. Однак у більшості випадків побутові споживачі не повинні оплачувати цю процедуру. Водночас існують винятки, коли витрати доведеться покривати самостійно.

Про це повідомляє “24 Канал”.

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Хто має оплачувати повірку газового лічильника

Планова повірка побутових газових лічильників є безкоштовною для споживачів. Усі витрати покриває оператор газорозподільної системи (ГРМ). Зокрема, компанія повинна власним коштом забезпечити демонтаж приладу, його транспортування, перевірку та подальше встановлення.

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Це правило діє для всіх побутових споживачів, незалежно від віку. Тобто окремих пільг для пенсіонерів у цьому випадку не передбачено.

Коли за перевірку доведеться заплатити

Водночас існують ситуації, коли власнику житла можуть виставити рахунок. Зокрема, платною може бути позачергова повірка, проведена на вимогу самого споживача, якщо під час перевірки фахівці не виявили жодних несправностей.

Додаткові витрати можливі й у разі виявлення втручання в роботу лічильника або його навмисного пошкодження. У таких випадках може проводитися спеціальна експертиза, а підтверджені порушення здатні призвести до фінансових наслідків.

Тому експерти радять не поспішати оплачувати отримані квитанції, а спочатку з'ясувати, за які саме послуги нарахували кошти.

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Як часто потрібно перевіряти газовий лічильник

Періодичність повірки залежить від класу точності приладу:

Клас точності 1,0 — раз на два роки.

Клас точності 1,5 — раз на вісім років.

Водночас споживач зобов'язаний забезпечити фахівцям доступ до лічильника для проведення планових робіт.

Таким чином, за звичайну планову повірку пенсіонерам платити не потрібно, а якщо рахунок усе ж надійшов, варто перевірити підстави його виставлення.

Які доплати можуть отримати пенсіонери 2026 року

Нагадаємо, 2026 року українські пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати залежно від життєвих обставин. Водночас деякі надбавки не призначають автоматично — для їх оформлення потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою.

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Зокрема, непрацюючим пенсіонерам, які утримують дітей до 18 років, передбачено 150 грн щомісяця на кожну дитину. Для військових пенсіонерів за певних умов ця сума становить 1297,50 грн на одного непрацездатного члена сім'ї.

Окремі доплати можуть отримувати люди, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду. Для цього необхідний відповідний медичний висновок.

Також пенсіонери, які відповідають умовам проживання або роботи в гірських населених пунктах, можуть претендувати на доплату в розмірі 20% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Для оформлення надбавок потрібно подати заяву та документи, що підтверджують право на виплати. 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 грн.

Військовим пенсіонерам можуть збільшити доплати 2027 року

Нагадаємо, 2027 року окремі категорії військових пенсіонерів можуть отримувати майже 1500 грн щомісячної надбавки за утримання непрацездатних родичів. Збільшення виплат пов'язане із запланованим підвищенням прожиткового мінімуму.

За роз'ясненням Пенсійного фонду, право на доплату мають колишні військовослужбовці, які отримують пенсію за вислугу років або за інвалідністю.

Головна умова — непрацездатний член сім'ї має повністю перебувати на утриманні пенсіонера та не отримувати власної пенсії чи державної соціальної допомоги.

Розмір надбавки залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Виплату передбачає Закон України № 2262-XII, однак вона не поширюється на колишніх військовослужбовців строкової служби.

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