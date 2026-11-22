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В Україні для окремих категорій пенсіонерів діють особливі правила виплат. Зокрема, люди, які перебувають на повному державному утриманні і проживають у спец закладах, отримують лише чверть призначеної пенсії. Решту коштів спрямовують на оплату їхнього проживання та утримання.

Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду в Черкаській області.

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Пенсіонерам, які перебувають на повному державному утриманні в установах, виплачують 25% від призначеної пенсії. Інші 75% спрямовують на покриття витрат на їхнє проживання та догляд. Такий порядок починає діяти від першого числа місяця, що настає після місяця зарахування людини на повне державне утримання.

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У ПФУ пояснюють, якщо розмір призначеної пенсії перевищує вартість утримання в закладі, то пенсіонеру виплачують різницю між цими сумами. Водночас виплата не може бути меншою за 25% від загального розміру пенсії.

Однак для деяких категорій громадян передбачені винятки. Зокрема, пенсії за особливі заслуги перед Україною, призначені відповідно до статті 14 Закону України №1767-III від 1 червня 2000 року, виплачують у повному обсязі навіть тоді, коли людина перебуває на повному державному утриманні.

Винятки для пенсіонерів

Окремі правила діють для пенсіонерів, які перебувають на державному утриманні, але водночас мають непрацездатних членів сім’ї, які перебувають на їхньому утриманні. У такому разі пенсію розподіляють між пенсіонером та його непрацездатними родичами.

Сам пенсіонер отримує 25% призначеної виплати. Частину коштів, що залишилася, можуть спрямувати на утримання непрацездатних членів сім’ї. Водночас розмір таких виплат не може перевищувати 50% призначеної пенсії.

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Для дітей, які втратили годувальника та перебувають на повному державному утриманні, також окремі умови отримання пенсій. Зокрема, дітям-сиротам Пенсійний фонд перераховує призначену пенсію у зв’язку з втратою годувальника в повному обсязі. Жодних відрахувань із цих коштів не здійснюють.

Натомість інші діти, які перебувають на повному державному утриманні, отримують 50% призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Пенсія в Україні — останні новини

В Україні змінили правила підтвердження страхового стажу для призначення і перерахунку пенсій. Тепер пенсіонерам і тим, хто лише планує виходити на заслужений відпочинок, не потрібно самостійно збирати довідки і документи. Крім того, до страхового стажу можуть зарахувати періоди роботи навіть у випадках, коли роботодавець не сплачував за працівника внески.

Водночас в Україні перерахунок військових пенсій залежить від кількох чинників. Зокрема, враховують підстави для перегляду виплат, розмір грошового забезпечення, документи у пенсійній справі, відповідні довідки та попередні розрахунки Пенсійного фонду. Тож єдиного розміру підвищення, який застосовувався б до всіх військових пенсіонерів, не передбачено.

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Від 2027 року частина українок матиме більшу надбавку до пенсії. Держава гарантує спеціальну доплату жінкам, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх щонайменше до шести років. До уваги беруться як рідні, так і офіційно усиновлені діти.

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