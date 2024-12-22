Пенсіонерам нададуть додаткові виплати у 2025 році: хто та скільки отримає

Пенсійний фонд України анонсував нові виплати для чорнобильців.
Додаткова фінансова підтримка для пенсіонерів, зокрема чорнобильців, буде надана у 2025 році. Вони зможуть отримати надбавки до пенсій, що перевищують 2 тисячі гривень.
Про це пише Суспільне.
Доплати будуть виплачуватися громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, і складатимуть 2,36 тисячі гривень. Виплати надаватимуться за умови, що особа:
- є непрацюючим пенсіонером;
- постійно проживала в зонах безумовного і добровільного відселення з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.
Ця виплата не є постійною і передбачена тільки на період воєнного стану в Україні. Витрати на її фінансування включено в державний бюджет на 2025 рік.
Однак доплату не отримають ті, хто покинув Чорнобильську зону в зазначений період або змінив місце проживання.
Нагадаємо, ветеран Анатолій Леоненко, відомий як “Буйвол”, зазначив, що його пенсії не вистачає навіть на оренду однокімнатної квартири з належним ремонтом у Києві.
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