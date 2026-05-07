Пенсіонерам нагадали про правило 90 днів: інакше можна втратити гроші

Українців попередили про важливий термін оформлення пенсії

Українцям, які досягають пенсійного віку, нагадали про обмежений термін для оформлення пенсії. Щоб отримати виплати з моменту набуття права на пенсію, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду не пізніше ніж через 90 днів.

Про це йдеться у матеріалі Radiotrek.

У разі пропуску цього строку пенсію призначать лише з дня фактичного звернення, а кошти за попередні місяці людина може втратити.

Наприклад, якщо право на пенсію виникло на початку року, але документи подали лише через кілька місяців, виплати за пропущений період не компенсуються. Законодавство не передбачає автоматичного донарахування пенсії «заднім числом».

Які умови виходу на пенсію 2026 року

Цьогоріч для виходу на пенсію діють такі вимоги щодо страхового стажу:

у 60 років — щонайменше 32 роки стажу;

у 63 роки — від 22 років стажу;

у 65 років — не менше 15 років стажу.

Якщо людина не має необхідної кількості років страхового стажу, пенсію їй не призначать.

Як подати заяву на пенсію

Оформити пенсію можна як особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, так і онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

У Пенсійному фонді радять не відкладати подання документів та підготувати їх заздалегідь, щоб уникнути затримок і втрати частини виплат.

