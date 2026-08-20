Пенсіонерам не можуть відмовляти у вже нарахованих виплатах через брак коштів

Пенсія

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Пенсіонерам не можуть відмовляти у виплаті вже нарахованої пенсійної заборгованості лише через те, що на це не вистачає бюджетних коштів. Такий важливий висновок зробив Верховний Суд у справі щодо пенсійного боргу перед внутрішньо переміщеною особою.

Суд визнав незаконними окремі норми урядового порядку, за якими виплата вже нарахованих грошей залежала від наявності фінансування. Рішення насамперед важливе для ВПО, яким Пенсійний фонд нарахував пенсію за минулі періоди, але повністю її не виплатив.

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Пенсіонеру заборгували майже 200 тисяч гривень

Причиною судової справи стала ситуація з пенсіонером, який у 2015 році отримав статус внутрішньо переміщеної особи.

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У квітні 2017 року йому припинили виплачувати пенсію за віком. Чоловік звернувся до суду і домігся поновлення виплат. Судове рішення набрало законної сили у липні 2019 року.

Пенсійний фонд поновив пенсію та визначив суму заборгованості за період, протягом якого людина не отримувала грошей. Вона становила 199 897,94 гривні.

Проте весь борг одразу не виплатили. У 2022 році пенсіонер отримав лише 532,18 грн, а у 2023 році — 3 957,42 грн. Станом на 1 грудня 2023 року ПФУ залишався винен йому 195 408,34 гривні.

Причиною такого повільного погашення був спеціальний урядовий Порядок №1165. Він дозволяв виплачувати подібні пенсійні борги в межах грошей, передбачених у бюджеті, та відповідно до встановленої черговості.

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Фактично людина могла мати офіційно нарахований борг, але роками отримувати лише невеликі його частини.

Пенсіонер оскаржив ці правила. 16 липня 2026 року Верховний Суд у справі №320/60179/24 залишив касаційну скаргу Кабінету Міністрів без задоволення та погодився з рішеннями попередніх судів.

Що вирішив Верховний Суд простими словами

Головний висновок для пенсіонерів полягає в тому, що вже нарахована пенсія — це гроші, які належать конкретній людині. Якщо Пенсійний фонд визначив суму пенсійної заборгованості, уряд не може своїм підзаконним актом придумати додаткові умови, через які людина фактично роками чекатиме на отримання цих коштів.

Верховний Суд пояснив, що Кабмін має право встановлювати порядок проведення виплат, визначати організаційні та технічні процедури. Але уряд не може змінювати передбачені законом умови реалізації права на пенсію або встановлювати обмеження, яких у законі немає.

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У розглянутій справі йшлося саме про вже нараховані кошти, а не про ситуацію, коли людина лише вимагає перерахувати пенсію чи нарахувати їй додаткові суми.

Чи можуть не виплатити нараховану пенсію, якщо у ПФУ немає грошей

Саме питання нестачі бюджетних коштів стало одним із ключових у цій справі.

За старими правилами виплата пенсійної заборгованості залежала від того, скільки грошей було передбачено на це у бюджеті. Якщо коштів не вистачало, пенсіонеру могли виплатити лише частину боргу, а решту залишити на майбутнє. Саме так сталося з позивачем, із майже 200 тисяч гривень нарахованої заборгованості за два роки він отримав лише близько 4,5 тисячі гривень.

Верховний Суд погодився з тим, що такі додаткові обмеження не можна встановлювати урядовою постановою, якщо їх не передбачає закон.

Тобто не можна запровадити правило, гроші людині вже нарахували, але виплачуватимуть їх лише тоді і в тому обсязі, наскільки вистачить коштів у відповідній бюджетній програмі.

Закон також передбачає, що у разі дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування пенсій у солідарній системі такий дефіцит покривається за рахунок Державного бюджету України.

Тому, якщо пенсійна заборгованість уже офіційно нарахована, сам по собі брак бюджетних коштів не дозволяє Кабміну встановлювати додаткові обмеження для її отримання.

Кого стосується рішення Верховного Суду

Тут є важливе уточнення. Рішення не означає, що Верховний Суд зобов’язав негайно виплатити абсолютно всі пенсійні борги всім пенсіонерам України.

Конкретна справа стосувалася внутрішньо переміщеної особи та пенсії, не отриманої за минулий період, яку виплачували відповідно до Порядку №1165. Тому рішення особливо важливе для людей, які опинилися у схожій ситуації, їм припинили виплачувати пенсію, згодом виплати поновили, ПФУ визначив суму боргу за минулий період, але гроші повністю так і не виплатили.

Окремо Верховний Суд звернув увагу на права ВПО. Сам статус внутрішньо переміщеної особи не повинен ставити пенсіонера у гірше становище порівняно з іншими одержувачами пенсій.

Держава може встановлювати для ВПО спеціальну процедуру отримання грошей, але така процедура не повинна звужувати гарантовані законом права.

Чи виплатять тепер усі борги автоматично

Ні. Рішення Верховного Суду не означає автоматичного зарахування всіх пенсійних боргів усім пенсіонерам. Кожну ситуацію потрібно розглядати окремо.

Насамперед має значення, чи Пенсійний фонд уже офіційно нарахував заборгованість. Якщо людина лише вважає, що їй повинні були нарахувати більше, це вже інша ситуація.

Також потрібно враховувати, чому виник борг, за який період, чи було рішення суду про поновлення пенсії та чи застосовували до виплати саме ті правила Порядку №1165, які були оскаржені. Верховний Суд визнав протиправними та нечинними не весь документ, а абзац другий пункту 1 та пункт 4 Порядку №1165.

Що робити, якщо ПФУ вже нарахував борг, але грошей немає

Пенсіонеру насамперед варто з’ясувати, чи є офіційно нарахована заборгованість та яким є її точний розмір.

Якщо цієї інформації немає, можна звернутися до Пенсійного фонду та попросити повідомити:

чи обліковується за людиною пенсійна заборгованість;

за який період вона нарахована;

якою є її сума;

чому гроші досі не виплачені.

Якщо пенсію раніше поновлювали через суд, варто мати рішення суду та документи ПФУ, які підтверджують суму заборгованості.

Якщо Пенсійний фонд продовжує не виплачувати вже нараховані кошти, а ситуація пенсіонера схожа на розглянуту Верховним Судом, постанова від 16 липня 2026 року у справі №320/60179/24 може бути важливим аргументом для захисту своїх прав.

Водночас сама постанова не гарантує, що гроші автоматично надійдуть на рахунок. Залежно від конкретних обставин може знадобитися окреме звернення до Пенсійного фонду або захист права в суді.

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