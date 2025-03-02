Пенсіонерам підвищать виплати: міністерка пояснила, як і кому проіндексують пенсії

На 11,5% від суми, яку людина отримувала минулого року, підвищать виплати.

В Україні здійснять перерахунок пенсій від суми, що люди отримували 2024 року.

Про це повідомила Оксана Жолнович - міністерка соціальної політики України в ефірі "Ми - Україна".

Вона зазначила, що пенсії індексують абсолютно всім категоріям пенсіонерів.

"Також для пенсіонерів, що працюють, буде зроблено перерахунок, але з 1 квітня, бо так визначено законом", - додала Жолнович.

Виплати пенсіонерам підвищать на 11,5% від суми, яку вони отримували минулого року.

Раніше вже йшлося про те, що в Україні в березні 2025 року проведуть чергову індексацію пенсій. Пенсіонери від 1 березня отримають перерахунок своїх виплат, що дозволить їм отримувати на кілька сотень, а подекуди навіть понад тисячу гривень більше.

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