Пенсіонерам платять доплату за онуків: хто може отримати 2026 року

2026 року частина українських пенсіонерів може отримати щомісячну доплату за утримання дітей або онуків. Йдеться про невелику, але регулярну надбавку, яку призначає Пенсійний фонд України.

Про це йдеться в тексті 3 пункті Постанови Кабінету Міністрів України "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

Хто має право

Доплату можуть отримати пенсіонери, які:

не працюють;

фактично утримують дитину або онука до 18 років;

не отримують на цю дитину інші державні виплати.

Це можуть бути як рідні діти, так і онуки, якщо вони перебувають на утриманні.

Скільки платять

Розмір надбавки 2026 року становить 150 гривень на місяць за кожну дитину.

Ці кошти додаються до основної пенсії — за віком, по інвалідності або за вислугу років.

Як оформити

Щоб отримати доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву.

Зазвичай необхідні такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, свідоцтво про народження дитини та довідка про утримання.

Після перевірки документів ухвалюється рішення про призначення виплати.

Коли можуть скасувати

Доплата діє, поки дитині не виповниться 18 років і за умови, що пенсіонер не працює.

Якщо людина працевлаштовується або реєструється як підприємець — виплату припиняють. Також її можуть скасувати, якщо дитина починає отримувати іншу державну допомогу.

Пенсіонерам радять вчасно повідомляти про зміни, інакше надміру виплачені кошти доведеться повернути.

Нагадаємо, держава надає допомогу дітям, які залишилися без батьківського піклування, але ще не мають офіційного статусу сироти. Програма називається «Дитина не одна».

Тим часом для деяких громадян пенсія — під загрозою. Раніше йшлося про тих, хто може залишитись без виплат через одну умову.