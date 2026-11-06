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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Пенсіонерам у листопаді нарахують додаткові гроші: хто отримає більше

Пенсіонери й надалі отримуватимуть передбачені законодавством мінімальні виплати, а громадянам відповідного віку нараховуватимуть додаткові надбавки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У листопаді 2026 року пенсійні виплати в Україні здійснюватимуться без загального підвищення

У листопаді 2026 року пенсійні виплати в Україні здійснюватимуться без загального підвищення

У листопаді 2026 року пенсії в Україні виплачуватимуть без загальної індексації, проте для пенсіонерів збережуться мінімальні гарантовані виплати та вікові надбавки.

Про це повідомив ПФУ.

Пенсіонери, які працюють і не набули права квітневий перерахунок станом на 1 березня, однак воно виникло пізніше, можуть не очікувати наступного року. Такі громадяни мають право окремо звернутися до Пенсійного фонду для здійснення індивідуального перерахунку.

Порядок проведення обчислення нового розміру виплат закріплений у статті 42 закону №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та окремою постановою №10-1 правління ПФУ.

Згідно з нормами законодавства, якщо станом на початок березня громадянин не підпадав під умови автоматичного перерахунку, однак набув таку можливість пізніше, то йому можуть окремо переглянути виплату.

Йдеться про дотримання таких умов: минуло від моменту призначення або попереднього перерахунку пенсії 24 місяці та набуто за цей час додаткового страхового стажу.

У разі, якщо після призначення або попереднього перегляду суми пенсії громадянин набув менш ніж 24 місяці стажу, то новий перерахунок стане можливим не раніше ніж через два роки після попереднього перерахунку.

У разі, якщо після попереднього перегляду пенсіонер набув менш ніж 24 місяці стажу і минуло два роки, то пенсію перерахують тільки на основі додаткових років стажу. Зарплата, з якої пенсія була обчислена раніше, за такого варіанту не зміниться.

Пенсії в Україні — останні новини

У листопаді окремі категорії громадян отримають пенсію у максимальному розмірі. Це суми, розраховані за спеціальними формулами та обмежені 10 прожитковими мінімумами для людей непрацездатного віку.

Крім того, у листопаді українці з малими пенсіями отримають додаткові виплати від держави. Гроші призначать для трьох вікових категорій, але головна умова — поточний розмір виплати.

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