Пенсіонерам у листопаді нарахують додаткові гроші: хто отримає надбавку

Пенсія / © Shutterstock

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У листопаді українці з малими пенсіями отримають додаткові виплати від держави. Гроші призначать для трьох вікових категорій, але головна умова — поточний розмір виплати.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Хто має право на доплати до пенсії за віком

Раніше програму вікових надбавок запровадили 1 квітня 2020 року за ініціативою президента України.

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Зараз додаткові гроші призначають тим, хто отримує пенсію:

за віком;

за вислугою років;

по інвалідності.

Вид пенсії та страховий стаж значення не мають. Головна умова — щоб загальна виплата з усіма надбавками не перевищувала 10 340 гривень, адже це рівень середньої зарплати в країні станом на 2020 рік.

Який розмір надбавки до пенсії залежно від віку

Розмір щомісячної компенсації зростає відповідно до віку отримувача:

300 гривень — для осіб від 70 до 75 років;

456 гривень — для пенсіонерів від 75 до 80 років;

570 гривень — для людей, вік яких перевищує 80 років.

Як отримати вікову доплату до пенсії

Звертатися до державних органів чи подавати додаткові заяви не потрібно. Усі нарахування відбуваються автоматично.

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Пенсійний фонд самостійно визначає право на виплату за даними державних реєстрів одразу після досягнення пенсіонером 70, 75 або 80 років. Кошти нараховуються щомісяця разом із основною пенсією.

Уточнити відомості про призначення надбавки можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ або під час візиту до сервісного центру установи.

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Нагадаємо, у листопаді витрати українських пенсіонерів зростуть через дорожчі продукти, ліки та комуналку з початком опалювального сезону. При цьому більшість із 10 мільйонів пенсіонерів підвищення пенсій не отримають — їхні виплати не зміняться. Проте для деяких категорій громадян за певних умов усе ж передбачені додаткові надбавки та доплати.

Раніше ми писали, від 1 січня 2027 року в Україні може зрости розмір доплати до пенсії за кожен рік понаднормового страхового стажу — з нинішніх 25,95 гривні до 28,78 гривні.

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