Пенсіонерам виплатять надбавки: хто може отримати майже 1000 гривень
В Україні літні громадяни, окрім стандартної щомісячної пенсії, можуть отримувати додаткові грошові надбавки.
В Україні самотні пенсіонери старше 80 років, які потребують стороннього догляду через погіршений стан здоров’я, можуть отримати доплату до пенсії. Станом на зараз це — 944,40 гривні.
На цю доплату можуть розраховувати особи, що отримують пенсію за віком — це гарантує Закон «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».
Для оформлення надбавки потрібно звернутися до Пенсійного фонду з пакетом документів. Головний із них — медична довідка від лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК), у якій зазначено, що пенсіонеру необхідний постійний догляд. Якщо документ виданий ще 2020 року та має позначку «безстроково», його також можуть прийняти.
Крім довідки ЛКК, потрібні:
документ про склад сім’ї
підтвердження, що немає працездатних родичів, які могли б доглядати
власна заява до сервісного центру ПФУ
Якщо всі умови виконані, надбавка призначається у найкоротші терміни.
Також повідомлялося, що в Україні пенсії 2025 року підвищуватимуть тільки тим, хто досягне певного віку.