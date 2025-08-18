ТСН у соціальних мережах

Пенсіонерам виплатять надбавки: хто може отримати майже 1000 гривень

В Україні літні громадяни, окрім стандартної щомісячної пенсії, можуть отримувати додаткові грошові надбавки.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Для деяких українських пенсіонерів передбачені бонусні виплати

В Україні самотні пенсіонери старше 80 років, які потребують стороннього догляду через погіршений стан здоров’я, можуть отримати доплату до пенсії. Станом на зараз це — 944,40 гривні.

На цю доплату можуть розраховувати особи, що отримують пенсію за віком — це гарантує Закон «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Для оформлення надбавки потрібно звернутися до Пенсійного фонду з пакетом документів. Головний із них — медична довідка від лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК), у якій зазначено, що пенсіонеру необхідний постійний догляд. Якщо документ виданий ще 2020 року та має позначку «безстроково», його також можуть прийняти.

Крім довідки ЛКК, потрібні:

  • документ про склад сім’ї

  • підтвердження, що немає працездатних родичів, які могли б доглядати

  • власна заява до сервісного центру ПФУ

Якщо всі умови виконані, надбавка призначається у найкоротші терміни.

Раніше ми писали про те, хто має право на виплату 13-ї пенсії. Більше про це читайте у новині.

Також повідомлялося, що в Україні пенсії 2025 року підвищуватимуть тільки тим, хто досягне певного віку.

