Пенсіонерам загрожує штраф у транспорті: коли пільговий проїзд не діє

Коли пенсіонерам у транспорті загрожує штраф / © ТСН

Реклама

Українські пенсіонери, які звикли пересуватися містом без витрат, можуть отримати неприємну звістку. Поїздка у громадському транспорті тепер може обернутися штрафом. Пенсіонерів, попри пільги на безкоштовний проїзд, можуть штрафувати. Розповідаємо детальніше, кого це стосується.

Чи можуть оштрафувати пенсіонера за проїзд без квитка: правила

Наявність права на пільгу звільняє пенсіонерів від купівлі стандартного проїзного квитка в міському транспорті. Утім, часто пред’явлення лише пенсійного посвідчення буває недостатньо, зауважують у Київській міській раді.

Реклама

Пенсійне посвідчення не відкриває можливості користуватися будь-яким транспортом безкоштовно. Пільга охоплює насамперед комунальний міський транспорт. На міжміських та приміських напрямках діють зовсім інші нормативні правила.

Реклама

У маршрутках питання проїзду пільговиків вирішується індивідуально — на основі угод між перевізниками та місцевими органами влади. Перед посадкою завжди питайте водія, чи можете ви їхати безкоштовно за пенсійним посвідченням.

У таксі таких пільг немає узагалі. Щоб уникнути неприємних розмов із контролерами, запам’ятайте, що будь-який вхід до транспорту має бути валідованим. Зокрема, у Києві вам потрібно скористатися «Карткою киянина», у Львові — «ЛеоКарт» тощо.

Навіть якщо карта прив’язана до пільгової категорії, її фізичне піднесення до валідатора є обов’язковим. Тільки після успішного зчитування поїздка вважається законною.

Якщо цього не зробити і не просканувати вашу картку, навіть за умови права на безкоштовний проїзд, контролер має право вас оштрафувати за проїзд без квитка.

Реклама

Доплати українським пенсіонерам: останні новини

Нагадаємо, у проєкті Держбюджету-2027 передбачено підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2 595 до 2 878 грн. У зв’язку з цим, щомісячна доплата на догляд для частини пенсіонерів старшого віку, яка становить 40% від цієї суми, може зрости до 1 151,2 грн.

Гроші нараховують не автоматично. Для призначення виплати людина має досягти 80 років, отримувати пенсію за віком, проживати самостійно й не мати працездатних родичів, зобов’язаних за законом її утримувати. Крім того, обов’язковою умовою є медичний висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.

Щоб оформити доплату, пенсіонеру або його представнику слід пройти медичне обстеження, отримати висновок лікарської комісії та подати його разом із пакетом документів до Пенсійного фонду України.

З січня 2027 року в Україні очікується перегляд пенсій через планове зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2 595 до 2 878 грн. Відповідно, мінімальна пенсія за віком зросте на 283 грн, а максимальна виплата, передбачена для окремих категорій зі спеціальними пенсіями, збільшиться на 2 830 грн і сягне 28 780 грн.

Реклама

Зростання державних стандартів залишає суттєвий розрив із реальними витратами громадян: фактичний прожитковий мінімум для пенсіонерів ще в липні 2026 року сягав 7 455 грн.

Новини партнерів

Новини партнерів