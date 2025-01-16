Пенсіонери можуть отримати додаткові 2300 грн: хто матиме доплати

Виплати надаватимуть під час дії воєнного стану.

Українські пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати, що перевищують 2,3 тис. грн. Втім, вони призначені лише для окремих категорій громадян.

Про це повідомила начальниця Управління пенсійного забезпечення в Черкаській області Тетяна Коваль.

За її словами, непрацевлаштовані пенсіонери-чорнобильці, які мешкали в зонах обов'язкового та добровільного відселення протягом 1986-1993 років, зможуть отримувати виплату в розмірі 2 361 грн.

"Тільки вони від 1 січня 2025 року отримуватимуть надбавку до пенсії в розмірі 2 361 гривня. Виплата призначена на період дії воєнного стану", — зазначила чиновниця.

Ці виплати визначили відповідно до закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік". Доплату надаватимуть тільки на період воєнного стану.

Додаткові гроші не призначені для громадян, які залишили зони відселення або змінили місце проживання від 26 квітня 1986-го до 1 січня 1993 року.

Як повідомлялося, українці з малою пенсією будуть отримувати доплати від 300 грн. Йдеться про українців, які досягли 70 років, мають право на отримання надбавки до пенсії за віком.

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