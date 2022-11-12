Пенсіонери на визволеній частині Херсонщини невдовзі отримають виплати: названо умову

Одразу після отримання дозволу від військових через ситуацію безпеки у Херсонській області будуть розвозити пенсії.

Наступного тижня почнуть працювати мобільні пункти виплати пенсій в деокупованих районах Херсонської області. Також заплановано відкриття стаціонарного відділення “Укрпошти” у Херсоні, куди можуть звертатися пенсіонери.

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

Мобільні відділення “Укрпошти” почнуть розвозити пенсії одразу після отримання дозволу від військових через ситуацію безпеки.

Наразі у Херсонській області працюють відділення Укрпошти різних форматів у 79 населених пунктах. Зокрема, нещодавно знову відчинилося стаціонарне відділення у селищі Велика Олександрівка Бериславського району.

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“Жителі деокупованих територій, яким нараховувалися виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою на руки. Для цього їм необхідно подати до будь-якого органу місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою”, - повідомили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, українці, які не отримали підвищення пенсій в жовтні, хоча мають на це право, в листопаді повинні звернутися в органи ПФУ для перерахунку виплат.

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