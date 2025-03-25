Пенсіонери отримають грошову допомогу від ООН: про кого і яку суму йдеться

Виплати подовжили до середини 2025 року.

Особи пенсійного віку в Україні, які відповідають умовам програми від ООН щодо додаткової грошової допомоги, можуть отримати виплати від Всесвітньої продовольчої програми.

Про це пише Урядовий портал.

Йдеться про суму, яка дорівнює різниці між 3 250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують.

Яка допомога від ООН можлива: формула розрахунку

Якщо пенсійна виплата становить 3 100 грн, то вираховується різниця. Якщо ж від 3250 грн відняти 3100, то сума дорівнюватиме 150 грн. Це і буде доплата, яку зможе отримати особа пенсійного віку.

Хто може отримати грошову допомогу: умови

Для отримання допомоги особа має відповідати трьом критеріям:

Проживати у зоні бойових дій або в прифронтовій зоні. Отримувати пенсію не більшу 3 250 грн. Не мати будь-яких інших виплат від міжнародних організацій і допомоги для ВПО від 1 березня 2023 року.

Які території є місцем активних або можливих бойових дій:

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Запорізька область,

Луганська область,

Миколаївська область,

Сумська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Чернігівська область.

Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер припиняє відповідати хоча б одній із зазначених умов.

Хто ще може претендувати на допомогу від ООН

Наприкінці 2024 року додали нові категорії громадян України, які можуть отримати ці виплати. Тепер право на грошову допомогу мають особи, в яких відсутнє право на отримання пенсії, а також дорослі й діти з інвалідністю.

Нагадаємо, від 1 квітня в Україні планується підвищення пенсій для близько 630 000 пенсіонерів, які працюють.

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