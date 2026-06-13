Пенсіонерів можуть повністю звільнити від комуналки: яка довідка для цього потрібна

Комунальні послуги / © ТСН.ua

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Пенсіонери, які працювали в сільській місцевості за певними професіями та продовжують там проживати, можуть скористатися 100% знижкою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Про це пише головне управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

Право на пільгу мають:

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Педагогічні працівники

Медичні та фармацевтичні працівники

Спеціалісти із захисту рослин

Працівники музеїв і бібліотек

Працівники державних і комунальних закладів культури та освіти

Для призначення пільги потрібно мати не менше трьох років стажу роботи за відповідною спеціальністю. Також важливий дохід: середньомісячний дохід сім’ї на одну особу за попередні шість місяців не повинен перевищувати 4240 гривень.

Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більше, ніж до кінця календарного року. На членів сім’ї пільговика вона не поширюється.

Як оформити

Пенсіонеру потрібно подати заяву та документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості. Зробити це можна особисто в сервісних центрах Пенсійного фонду, через ЦНАП, поштою або онлайн — через портал Пенсійного фонду чи застосунок «Дія».

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, в Україні частина громадян може вийти на пенсію достроково, до 60 років. Це право мають учасники бойових дій (чоловіки в 55 років, жінки в 50), багатодітні матері (у 50 років), особи з інвалідністю по зору I групи, хворі на гіпофізарний нанізм, а також працівники, звільнені за скороченням штату не більше ніж за 1,5 року до пенсійного віку за умови достатнього страхового стажу.

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Також, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15319, який передбачає зарахування до страхового стажу періодів роботи, за які роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок. Працівники не повинні втрачати стаж через недобросовісність роботодавця. У разі ухвалення документа Пенсійний фонд буде зобов’язаний активніше стягувати заборгованість з ЄСВ.

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