Пенсіонерів можуть позбавити важливої доплати: юрист назвав причину

Гроші. / © Pexels

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В Україні самотні пенсіонери можуть втратити надбавку, якщо в їхніх квартирах досі зареєстровані дорослі діти, які фактично давно живуть за кордоном або в іншому місті.

Про це розповів адвокат Руслан Ружицький в коментарі «РБК-Україна».

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За українським законодавством, право на таку щомісячну доплату мають одинокі особи, яким виповнилося 80 років. Втім, є необхідні умови — такі пенсіонери, за висновком лікарсько-консультативної комісії, потребують постійного стороннього догляду та отримують пенсію.

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«Розмір виплати — 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на серпень 2026 року цей показник становить 2595 гривень, тож допомога дорівнює 1038 грн», — висловився Ружицький.

Юрист наголосив, що сам факт проживання пенсіонера окремо від дітей ще не дає права на надбавку. Якщо у нього є працездатні діти або онуки, які відповідно до закону мають обов’язок його утримувати, Пенсійний фонд може відмовити у виплаті. І це стосується навіть тих родичів, які давно живуть окремо або перебувають за кордоном.

Водночас зняття дітей з реєстрації лише підтверджує, що пенсіонер проживає сам, але автоматично не означає, що він має право на відповідну доплату.

Які документи потрібні:

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заява за формою, встановленою Мінсоцполітики;

декларація про доходи та майновий стан для призначення соціальної допомоги, де вказується склад сім’ї — зокрема інформація про відсутність родичів, зобов’язаних її утримувати;

висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що заявник потребує постійного стороннього догляду.

Як виписати дорослих дітей

«Якщо житло перебуває у приватній власності пенсіонерки, вона має право зняти повнолітніх дітей з реєстрації навіть без їхньої згоди. Таке право передбачає пункт 2 частини першої статті 18 Закону України „Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні“ №1871-IX», — сказав адвокат.

Для цього потрібно:

звернутися до ЦНАПу, органу реєстрації або подати заяву через портал «Дія»;

надати паспорт або ID-картку;

подати документ, що підтверджує право власності на квартиру;

заповнити заяву про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (форма наведена у додатку 6 до постанови №265);

сплатити адміністративний збір.

Адвокат зауважив, що адміністративний порядок діє не завжди. З його слів, він не поширюється на випадки, коли зареєстрована особа є співвласником житла.

Крім того, під час воєнного стану військовозобов’язаних чоловіків, як правило, не знімають із реєстрації за заявою власника — у таких випадках питання доведеться вирішувати через суд.

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Адвокат пояснив: якщо житло не належить пенсіонерці, самостійно виписати з нього інших зареєстрованих осіб вона не може. У такому разі потрібно звертатися до суду з позовом про визнання особи такою, що втратила право користування житлом.

Після того як рішення суду набере законної сили, орган реєстрації самостійно зніме особу з місця проживання.

Нагадаємо, після досягнення пенсійного віку українцям, які отримували виплати по інвалідності, доведеться визначитися, яку пенсію отримувати надалі. Автоматичний перехід на пенсію за віком не завжди є вигідним. У деяких випадках розмір виплат може бути вищим, якщо людина продовжить отримувати пенсію по інвалідності.

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