Пенсіонерів зобов'яжуть повернути частину виплат: у ПФУ пояснили, хто потрапить під перевірку

Пенсія

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Пенсійний фонд України нагадав пенсіонерам про обов'язок повідомляти про зміни, які можуть вплинути на розмір пенсійних виплат. Якщо цього не зробити вчасно, може виникнути переплата, яку згодом доведеться повернути державі. У разі відмови кошти можуть стягнути через суд.

Про це пише napensii.

У яких випадках виникає переплата

У ПФУ пояснюють, що розмір пенсії залежить від низки обставин, які можуть змінюватися. Якщо пенсіонер не повідомить про такі зміни, фонд може продовжувати виплачувати кошти у більшому розмірі, ніж передбачено законом.

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Пенсійний фонд регулярно звіряє інформацію з іншими державними реєстрами, тому такі випадки згодом виявляються. Після цього надміру виплачені суми підлягають поверненню.

Про які зміни потрібно повідомляти

Протягом 10 днів необхідно поінформувати Пенсійний фонд, якщо:

пенсіонер офіційно працевлаштувався або зареєструвався як фізична особа-підприємець;

звільнився з роботи або припинив підприємницьку діяльність;

пенсіонер за вислугу років знову почав працювати на посаді, яка дає право на такий вид пенсії;

змінив місце проживання, якщо це впливає на право на регіональні доплати;

отримав або втратив пільговий статус, зокрема статус ветерана війни;

зникли підстави для отримання окремих надбавок чи спеціальних пенсійних виплат.

Також переплата може виникнути через помилки або недостовірні дані, які до Пенсійного фонду подає роботодавець.

Як уникнути повернення коштів

Щоб не накопичувати переплату, ПФУ рекомендує повідомляти про всі зміни не пізніше ніж через 10 днів після їх виникнення.

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Зробити це можна двома способами:

особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду;

подати заяву онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Якщо переплата вже виникла через несвоєчасне повідомлення або подання недостовірної інформації, її доведеться повернути добровільно. У разі відмови Пенсійний фонд має право звернутися до суду для примусового стягнення коштів.

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