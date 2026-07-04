Пенсіонерів звільнили від важливого податку, але не всіх: у ПФУ нагадали, кому доведеться платити

Пенсіонерка

Реклама

Українські пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку, проте ця пільга діє лише на ділянки певного розміру.

Про це повідомила Державна податкова служба (ДПС) України.

Пільги на земельний податок — що варто знати

За даними відомства, звільнення від оподаткування поширюється на кілька видів земельних наділів. Зокрема, повністю не платити можна за ділянку для особистого селянського господарства, якщо її площа не перевищує 2 гектари.

Реклама

Також пільга діє на землю під житловим будинком та господарськими будівлями, але тут максимальний розмір залежить від типу населеного пункту:

у містах — до 0,10 гектара;

у селищах — до 0,15 гектара;

у селах — до 0,25 гектара.

У податковій службі пояснили, що у випадку перевищення цих лімітів право на пільгу не втрачається повністю. У такій ситуації власнику доведеться сплачувати податок лише за ту частину площі, яка виходить за межі встановлених норм.

Щоб оформити звільнення від податку, пенсіонеру необхідно звернутися до територіального органу ДПС за місцем розташування земельної ділянки та надати пенсійне посвідчення для підтвердження свого статусу. Крім пенсіонерів за віком, законодавство звільняє від сплати цього податку ветеранів війни, військовослужбовців, а також осіб з інвалідністю I та II груп.

Також у відомстві нагадали про існування іншої соціальної допомоги. Окремі категорії пенсіонерів, які працювали у сільській місцевості та залишилися там жити, мають право на 100% компенсацію витрат на комунальні послуги, скраплений газ і пічне паливо.

Реклама

Ця пільга поширюється на колишніх педагогів, медиків, фармацевтів, працівників культури та аграрного сектору. Головними умовами для її отримання є щонайменше три роки стажу на відповідній посаді та робота на ній на момент виходу на заслужений відпочинок.

Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні почнуть поступово підвищувати вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Обов’язковий мінімум зростатиме саме для тих українців, які планують оформити пенсійні виплати у 60 або 63 роки.

Також Верховна Рада України ухвалила новий закон про внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Документ гарантує переселенцям призначення і виплату пенсій на загальних умовах, а також розширює програми забезпечення житлом.

Раніше ми писали, що для окремої категорії громадян держава гарантує щомісячне забезпечення на рівні понад 20 тисяч гривень.

Реклама

Новини партнерів