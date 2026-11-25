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Чимало українських пенсіонерів продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок і звикли чекати на щорічний плановий перерахунок виплат.

Проте, як повідомляє видання «На пенсії», набутий додатковий страховий стаж дає право збільшити розмір пенсії значно раніше.

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Для працюючих пенсіонерів Пенсійний фонд України (ПФУ) передбачає два варіанти перегляду виплат — автоматичний та за особистим зверненням. Якщо після призначення пенсії людина продовжує офіційно працювати і набуває необхідного додаткового страхового стажу, їй не обов’язково чекати планового перерахунку у квітні, адже збільшити виплату можна раніше, якщо самостійно подати відповідну заяву.

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Під час перерахунку враховуються такі основні показники:

кількість місяців страхового стажу, набутих після призначення пенсії або останнього перерахунку;

заробітну плату, яку пенсіонер отримував протягом цього періоду.

Законодавство передбачає автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, а також можливість самостійно звернутися до Пенсійного фонду.

Коли пенсію перерахують автоматично

Щорічний автоматичний перерахунок проводиться від 1 квітня. Головна умова — накопичити щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії або її попереднього перегляду, причому встигнути це зробити потрібно до 1 березня.

Працювати два роки поспіль без перерв не обов’язково — усі періоди офіційної роботи, за які сплачувалися внески, просто сумуються. Наприклад, якщо пенсіонер відпрацював рік, звільнився, а згодом знову влаштувався на роботу і загалом набрав два роки стажу, він має право на доплату.

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Варто врахувати, що під час автоматичного перерахунку беруть до уваги лише новий стаж, ігноруючи розмір актуальної зарплати. Через це інколи вигідніше звернутися за індивідуальним перерахунком.

Як домогтися перерахунку пенсії, не чекаючи квітня

Коли пенсіонер після попереднього перегляду виплат уже накопичив 24 місяці страхового стажу, йому не обов’язково чекати квітня — можна одразу звернутися до Пенсійного фонду. Наприклад, якщо потрібні два роки додаткового стажу зібралися у травні, подати заяву можна відразу, не відкладаючи це до наступної весни.

Зробити це можна двома способами:

особисто подати заяву, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

подати заяву онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Чи вплине нова зарплата на розмір перерахованої пенсії

У Пенсійному фонді зазначають, що під час індивідуального перерахунку на суму виплат може вплинути не лише новий стаж, а й заробіток, отриманий після виходу на пенсію чи її попереднього перегляду.

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Нову зарплату додають до розрахунків лише тоді, коли це вигідно самій людині. Якщо дохід за останні два роки дозволяє збільшити розмір пенсії, його обов’язково врахують. Коли ж актуальна зарплата менша і не дає прибавки, її просто ігнорують, оновлюючи виплату виключно за рахунок додаткових місяців стажу.

Чи перерахують пенсію, якщо немає 24 місяців стажу

Можлива й інша ситуація: від моменту призначення пенсії чи попереднього перегляду вже минуло два роки, але пенсіонер за цей час встиг напрацювати менше ніж 24 місяці страхового стажу. Подати на перерахунок у такому разі все одно можна, проте заробіток за цей період до уваги не братимуть — виплату оновлять виключно з урахуванням наявного додаткового стажу.

Важливо чітко розрізняти ці два випадки. Якщо людина повноцінно накопичила 24 місяці страхового стажу, вона отримує право на перерахунок із можливим урахуванням нової зарплати, за умови що це збільшить розмір виплати.

Коли ж минуло просто два календарні роки, а повних двох років стажу немає, перегляд відбудеться лише за рахунок додаткових місяців роботи без перерахунку доходів. Таким чином, самого лише спливу двох років після виходу на пенсію недостатньо, щоб у розрахунках автоматично врахували нову заробітну плату.

Як дізнатися свій страховий стаж перед перерахунком пенсії

Перед поданням заяви на індивідуальний перерахунок варто переконатися, що всі періоди офіційної роботи після виходу на пенсію чи останнього перегляду виплат зафіксовані в базі Пенсійного фонду. Зробити це можна самостійно в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Дані про стаж і сплату внесків фонд отримує зі звітності роботодавців. Якщо за якийсь місяць компанія не подала звіт або не сплатила єдиний соціальний внесок, цей період не зарахують. У разі виявлення пропущених місяців чи неточностей краще заздалегідь звернутися до роботодавця та залагодити розбіжності, інакше під час розгляду заяви може виявитися, що для перерахунку не вистачає необхідних 24 місяців стажу.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

В Україні пенсіонер, який має право на кілька видів пенсій, може обрати лише одну виплату. Водночас закон передбачає винятки, коли пенсію дозволено поєднувати із соціальною допомогою або отримувати кошти з різних пенсійних систем.

Також у грудні 2026 року частина українських пенсіонерів може отримувати щомісячну надбавку до пенсії розміром від 908 до 1038 гривень. Таку доплату за особливі заслуги перед Україною призначає Пенсійний фонд багатодітним батькам, які виховали щонайменше п’ятьох дітей.

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