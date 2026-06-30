Пенсіонери можуть оформити доплату понад 2500 грн: що треба знати

Пенсіонер

Реклама

В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть отримати додаткову виплату до пенсії. 2026 року розмір такої доплати може становити до 2595 грн.

Про це розповідає портал “На Пенсії”.

Йдеться про громадян, які проживали на територіях, що зазнали радіаційного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС.

Реклама

Право на доплату мають люди, які станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року проживали у зонах безумовного обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення.

Розмір виплати прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Саме тому 2026 року сума може перевищувати 2500 грн.

Порядок надання таких надбавок визначений законодавством, зокрема законом №4695-IX “Про Державний бюджет-2026”.

2026 року також змінили механізм підтвердження права на доплату. У межах експериментального проєкту факт проживання на забруднених територіях можна встановити навіть тоді, коли відповідних даних немає в державних реєстрах.

Реклама

Це стосується випадків, коли інформація відсутня у паспорті громадянина, Єдиному державному демографічному реєстрі або базі Державної міграційної служби.

У такій ситуації пенсіонери можуть звернутися до спеціальних комісій, створених при обласних військових адміністраціях. Наразі в Україні працюють вісім таких комісій.

Подати документи для підтвердження права на доплату потрібно до 30 вересня 2026 року.

Очікується, що новий механізм дозволить більшій кількості пенсіонерів, зокрема постраждалих від аварії на ЧАЕС, отримати належні виплати.

Реклама

Раніше повідомлялось, що у липні в Україні відбудеться індивідуальне підвищення пенсій. Хто з пенсіонерів отримає вікові доплати та як тим, хто працює, збільшити виплати самостійно — в матеріалі.

Нагадаємо, пенсіонери за віком можуть не платити податок за свою землю. Проте така пільга діє не для всіх. За даними податківців, закон звільняє від цього податку лише окремі категорії громадян.

Новини партнерів