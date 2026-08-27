Пенсіонери можуть отримати 20% до пенсії: в кого є право на надбавку

Пенсія.

Реклама

Деякі українці можуть отримувати на 20% більші пенсійні виплати, однак така доплата передбачена не для всіх. Право на підвищення залежить від офіційного статусу населеного пункту, де проживає пенсіонер.

Про це йдеться у Законі «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Реклама

Йдеться про мешканців населених пунктів, які мають статус гірських відповідно до українського законодавства.

Реклама

Право на підвищення мають:

пенсіонери, які проживають у населеному пункті зі статусом гірського;

люди, які працюють у таких населених пунктах;

внутрішньо переміщені особи, які переїхали;

студенти.

Водночас сам факт реєстрації у гірській місцевості не гарантує отримання доплати. Населений пункт має бути офіційно внесений до відповідного переліку територій, яким надано статус гірських. Під час визначення статусу враховуються висота над рівнем моря, кліматичні умови та особливості рельєфу.

Переважно такі населені пункти розташовані у західних областях України: у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській. Важливим є те, що людина має фактично проживати або працювати у гірській місцевості щонайменше шість місяців поспіль.

Для призначення виплати пенсіонеру необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та документами, які підтверджують право на надбавку. Зокрема, необхідне посвідчення мешканця гірського населеного пункту, яке видають органи місцевого самоврядування.

Реклама

Пенсія в Україні — останні новини

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації попередила, що шахраї поширюють у соцмережах неправдиву інформацію про нібито нові додаткові виплати до пенсій. Їхній розмір — від 3200 до 5300 грн залежно від регіону проживання та трудового стажу.

У вересні 2026 року деякі українці будуть отримувати адресну пенсійну допомогу. Її мінімальний розмір становитиме 10 020 грн. Зокрема, право на такі виплати у зв’язку з втратою годувальника мають члени сімей військових, які загинули/померли під час служби, родини військових, які зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії.

Новини партнерів

Новини партнерів