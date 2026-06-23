Пенсіонери можуть отримати додаткову виплату: що для цього потрібно

Виплати

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У Вінницькій міській територіальній громаді переглянули умови надання фінансової підтримки для літніх людей та представників інших соціально вразливих верств населення.

Про це пише “Суспільне Вінниця”.

Головна зміна стосується збільшення допустимого щомісячного заробітку громадян, за якого вони мають право претендувати на гроші з місцевого бюджету. Якщо раніше скористатися цією послугою могли лише ті непрацюючі пенсіонери, чий дохід не перевищував 3100 гривень, то відтепер планку підняли до 3500 гривень.

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Міський голова Вінниці Сергій Моргунов наголосив, що цей крок дозволить захистити значно більшу кількість містян, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.

«Коригування критерію дозволить суттєво збільшити кількість людей, які отримають підтримку. За попередніми розрахунками, число одержувачів зросте майже удвічі та досягне близько 13,5 тисячі осіб», — повідомив Моргунов.

Він також додав, що наразі у профільному міністерстві та місцевих підрозділах опрацьовують механізм залучення до цієї програми тих пенсіонерів, які, попри поважний вік, продовжують офіційно працювати.

Хто може розраховувати на гроші

Розраховувати на щоквартальний бонус мають право громадяни, які офіційно зареєстрували або задекларували своє місце проживання на території Вінницької громади.

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Окрему увагу приділили і вимушеним переселенцям, які через бойові дії залишили власні домівки та переїхали до обласного центру.

«Право на виплату також передбачене для внутрішньо переміщених осіб, які фактично проживають у Вінниці та мають відповідну довідку, видану департаментом соціальної політики міської ради», — зазначають у пресслужбі відомства.

Яким буде розмір виплат

У 2026 році розмір фіксованої муніципальної допомоги становить 1000 гривень на квартал. Літнім людям, які раніше не брали участі у програмі та звертаються по гроші вперше, необхідно особисто відвідати органи соціального захисту.

Для цього потрібно подати лише одну заяву разом із базовим пакетом документів до Правобережного або Лівобережного управління соціального захисту населення міста Вінниці.

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Зробити це потрібно один раз протягом поточного року, після чого нарахування відбуватимуться згідно із затвердженим графіком. Громадянам, які вже перебувають на обліку та отримують субсидії, кошти надійдуть на карткові рахунки автоматично.

Пенсія в Україні — останні новини

В Україні учасники бойових дій щомісяця отримують надбавку до пенсії у розмірі 25% від мінімальної пенсії за віком. Розмір додаткової виплати — 647 грн на місяць. Крім цього, ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни виплачують додаткову цільову допомогу — 40 гривень щомісяця.

Зауважимо, від 1 липня розмір пенсії буде автоматично перераховано для громадян, вік яких досяг 70, 75 або 80 років. Втім, законодавство передбачає обмеження для пенсіонерів із вищими виплатами. Пенсії не зростуть для тих, у кого загальна пенсія перевищує 10 340,35 грн.

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