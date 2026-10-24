Пенсіонери можуть отримати понад 1000 грн доплати: що потрібно для оформлення такої виплати

Гроші / фото ілюстративне

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Частина українських пенсіонерів отримує невеликі виплати, але держава передбачила для них різні доплати. Деякі надбавки нараховують автоматично, а для оформлення інших потрібно збирати документи та подавати заяву.

Зокрема, отримати додаткові гроші можуть люди, які досягли 80 років, якщо вони відповідають певним вимогам. У Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради пояснили, за яких саме умов призначають таку доплату.

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Хто має право на надбавку до пенсії

Українські пенсіонери у віці від 80 років мають право на щомісячну грошову допомогу за догляд, яка у 2026 році становить 1 038 гривень. Втім, одного лише поважного віку для отримання цієї надбавки замало, адже кандидатам необхідно відповідати декільком чітким критеріям, зокрема:

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досягти 80-річного віку;

проживати самим та не мати працездатних родичів, які можуть забезпечити догляд;

отримувати пенсію за віком;

мати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.

У 2027 році розмір цієї виплати планують переглянути та змінити

Від 1 січня 2027 року в Україні очікується оновлення основних соціальних показників, включно з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Саме від нього залежить грошова допомога за догляд, яка складає рівно 40% від цієї норми.

Наразі при прожитковому мінімумі у 2 595 гривень пенсіонери отримують 1 038 гривень, однак у проєкті Державного бюджету на 2027 рік закладено зростання цього мінімуму до 2 878 гривень, відповідно надбавка пенсіонерам зросте до 1 151 гривні.

Як оформити надбавку за догляд

Для того, щоб оформити надбавку за догляд, пенсіонерам необхідно зібрати та передати до Пенсійного фонду такі документи:

заяву за встановленою формую;

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

декларацію про майновий стан та доходи;

висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у догляді.

Перед поданням документів варто уважно перевірити всі дані, особливо у медичному висновку, адже саме ця довідка є однією з обов’язкових умов призначення виплати.

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Пенсія в Україні — останні новини

Якщо Пенсійний фонд помилився під час призначення чи перерахунку пенсії, пенсіонер може недоотримати частину грошей або надбавку. Фахівці радять подати письмову скаргу, чітко вказати, які дані чи документи треба перевірити, і попросити витяг із розрахунку пенсії, щоб побачити, який стаж і заробіток врахували.

Нагадаємо, пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за кордоном або живуть на тимчасово окупованих територіях, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року. Зробити це можна особисто в сервісному центрі ПФУ чи банку, через відеозв’язок, через «Дія.Підпис» або через закордонні дипломатичні установи України.

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