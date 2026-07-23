Пенсіонери можуть щомісяця отримувати додаткові гроші: кому доступна надбавка

Пенсії

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Українські пенсіонери, які постійно проживають у гірських населених пунктах, можуть отримувати додаткову щомісячну виплату. Однак надбавку не призначають автоматично — для її оформлення потрібно подати заяву та підтвердити право на виплату.

Детальніше розповіли на порталі “На Пенсії”.

На доплату можуть претендувати громадяни, які проживають або працюють у населених пунктах з офіційним статусом гірських. Вони розташовані у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.

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Право на виплату також можуть мати внутрішньо переміщені особи, які фактично оселилися у таких населених пунктах і відповідають установленим вимогам.

Для призначення надбавки необхідно проживати або працювати в гірській місцевості щонайменше шість місяців поспіль. Водночас людина не повинна тривалий час перебувати за кордоном або сплачувати єдиний соціальний внесок за місцем роботи в іншому населеному пункті.

Який розмір доплати

Гірська надбавка становить 20% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а не від розміру самої пенсії.

2026 року прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2361 гривню. Отже, розмір щомісячної доплати — приблизно 472 гривні.

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Надбавка не скасовує інших доплат до пенсії. Наприклад, людина може одночасно отримувати гірську та вікову виплати.

Як оформити надбавку

Для отримання доплати пенсіонеру потрібно:

оформити посвідчення жителя гірського населеного пункту в органі місцевого самоврядування;

подати заяву та необхідні документи до Пенсійного фонду;

дочекатися перевірки права на виплату.

Пенсіонерам також можуть автоматично нараховувати вікові надбавки, якщо їхня пенсія не перевищує встановленого законом розміру. Для людей віком від 70 до 74 років виплата становить до 300 гривень, від 75 до 79 років — до 456 гривень, а після 80 років — до 570 гривень на місяць.

Нагадаємо, українці, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж, можуть суттєво збільшити розмір своїх майбутніх виплат, якщо свідомо відкладуть вихід на пенсію та продовжать працювати.

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За даними Пенсійного фонду України, за кожен повний місяць відстрочки до 5 років пенсія зростає на 0,5%, наприклад, +6% за рік чи +12% за 2 роки. Якщо ж відкласти призначення пенсії понад 5 років, кожен додатковий місяць додає 0,75% — зокрема, відстрочка пенсії на 6 років підвищить виплату на 54%.

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