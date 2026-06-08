Пенсіонери можуть втратити доплати: кого це торкнеться і чому

Пенсія

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Пенсіонери, які вчасно не сповістили про працевлаштування, звільнення або операції з ФОП, ризикують втратити право на окремі види доплат.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області.

Доплати пенсіонерам — що відомо

За законом, кожен пенсіонер має повідомити Пенсійний фонд про те, що влаштувався на роботу або звільнився. На це дають 10 днів. У Фонді пояснюють: від того, чи працює людина, залежить розмір її пенсії. Наприклад, деякі доплати й надбавки дають лише тим, хто не працює. Тому після звільнення пенсіонер отримує право на додаткові гроші.

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Окремі правила діють для підприємців. Якщо пенсіонер відкриває ФОП, він автоматично вважається працевлаштованим. Навіть якщо бізнес не приносить доходу або тимчасово зупинений, цей статус не змінюється. Щоб знову вважатися тим, хто не працює, ФОП потрібно офіційно закрити через державний реєстр.

Які документи потрібно подати

Для оновлення даних у ПФУ необхідно подати заяву та підтверджувальні документи. Залежно від ситуації, це можуть бути:

накази про прийняття або звільнення з роботи;

записи у трудовій книжці;

цивільно-правові договори;

витяг із Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Подати пакет документів пенсіонери можуть особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду, або дистанційно через офіційний вебпортал електронних послуг ПФУ за допомогою електронного підпису.

Пенсія в Україні — останні новини

Нагадаємо, для призначення пенсії в Україні ключове значення має тривалість страхового стажу. Саме від кількості років, протягом яких людина офіційно працювала та сплачувала внески до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, залежить право на пенсію та її розмір.

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Раніше ми писали, що у Верховній Раді уряд представив концепт нової пенсійної реформи, яку планують винести на голосування до осені 2026 року. Основою стане поєднання базової та страхової частин пенсії. Реформа має скоротити розрив між мінімальними та максимальними виплатами.

До слова, досягнення 60-річного віку більше не гарантує українцям виходу на пенсію, адже через одну поширену бюрократичну пастку тисячам громадян доведеться відкласти отримання виплат ще на кілька років.

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