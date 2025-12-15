Пенсіонери можуть втратити виплати вже від 1 січня: кого це стосується

Пенсіонери

Всього два тижні залишилося до завершення терміну щорічної фізичної ідентифікації для певних категорій українських пенсіонерів. Процедура є обов’язковою, і її непроходження до 31 грудня може призвести до тимчасового призупинення пенсійних виплат з 1 січня.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Кого стосується обов’язкова ідентифікація?

Щорічну ідентифікацію повинні пройти всі пенсіонери, незалежно від способу отримання пенсії, які належать до однієї з таких категорій:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) , які зараз мешкають на підконтрольній Україні території.

Особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях .

Особи, які тимчасово проживають за кордоном .

Особи, які виїхали з окупованих регіонів.

Як пройти ідентифікацію дистанційно?

Для тих, хто не може з’явитися особисто, Пенсійний фонд України (ПФУ) пропонує кілька зручних дистанційних способів:

Відеоідентифікація. Проводиться через відеозв’язок із працівником ПФУ. Для запису необхідно звернутися через вебпортал електронних послуг ПФУ або контакт-центр. Під час сеансу потрібно продемонструвати документ, що посвідчує особу. Через «Дія.Підпис» (Дія ID). Процедура доступна в особистому кабінеті на порталі ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Для тих, хто за кордоном. Можна звернутися до української дипломатичної установи для отримання відповідного підтверджуючого документа. Цей документ разом із заявою про продовження виплати пенсії слід надіслати рекомендованим листом до територіального органу ПФУ або подати онлайн, завантаживши якісну копію та підписавши заяву КЕП.

Що буде, якщо пропустити термін?

У разі, якщо пенсіонер, зобов’язаний пройти ідентифікацію, не зробить цього до 31 грудня, ПФУ має право тимчасово зупинити виплати. Пенсію можна буде поновити після фактичного проходження ідентифікації. Згідно зі статтею 49 Закону №1058, після поновлення нарахування пенсіонер отримає не лише поточні виплати, але й всю заборгованість за період призупинення.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік. Українські пенсіонери отримуватимуть інші суми виплат.

Також в Україні триває виплата допомоги в межах програми «Зимова підтримка». Ця програма, що передбачає одноразову грошову допомогу у розмірі 1000 гривень для усіх українців, зокрема й дітей, стартувала 15 листопада.

Однак ключовою зміною цього року є оновлений та розширений перелік напрямків, на які дозволено витрачати цю допомогу.