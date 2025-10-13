Пенсіонери ризикують втратити виплати, якщо не дотримаються цієї умови: подробиці

Пенсія / © ТСН

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які постійно чи тимчасово проживають за межами України, а також мешканці тимчасово окупованих територій (ТОТ) зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня поточного року. В разі недотримання цієї вимоги Пенсійний фонд України (ПФУ) призупинить виплати на їхні рахунки до моменту підтвердження особи.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Новий сервіс для ідентифікації

Щорічна процедура фізичної ідентифікації тепер може бути проведена дистанційно — за допомогою відеоконференцзв’язку. ПФУ реалізував цю можливість через вебпортал електронних послуг, спростивши процес для громадян, які не можуть особисто відвідати відділення.

Для проходження ідентифікації за допомогою відеозв’язку необхідно виконати такі кроки на вебпорталі електронних послуг ПФУ:

Подати заяву: у верхній частині екрана натиснути на вкладку «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку».

Спочатку треба натиснути на вкладку «Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку» / © Пенсійний фонд України

Крок 2: ознайомитися з категоріями отримувачів і натиснути «Продовжити», якщо ви належите до однієї з них.

Варто ознайомитися з категоріями отримувачів і натиснути «Продовжити», якщо ви належите до однієї з них / © Пенсійний фонд України

Заповнити дані: у формі необхідно заповнити всі обов’язкові поля, позначені зірочкою «*»:

Особисті дані та інформація з документа, що посвідчує особу. Контактні дані (адреса електронної пошти та номер телефону) для зворотного зв’язку.

У формі необхідно заповнити всі обов’язкові поля, позначені зірочкою «*» / © Пенсійний фонд України

Обрати зв’язок: вибрати зі списку бажаний спосіб відеоідентифікації (Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).

Крок 4. Вибрати зі списку бажаний спосіб відеоідентифікації / © Пенсійний фонд України

Додаткові потреби: за необхідності можна вказати потребу в додаткових послугах (перекладач жестової мови, фізичний супровід тощо).

Крок 5 / © Пенсійний фонд України

Для тих, хто за кордоном: особи, які тимчасово проживають за межами України, повинні поставити відповідну позначку. Мешканцям ТОТ цю позначку ставити не потрібно.

© Пенсійний фонд України

Надіслати: надати згоду на отримання e-mail-повідомлень та натиснути «Подати заяву».

Документи: до заяви можна також прикріпити скани чи фотокопії документів (паспорт, пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження тощо).

Інформація про точний час і дату проведення відеоконференції буде надіслана заявникові на електронну пошту після опрацювання його звернення.

