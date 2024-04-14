Пенсія у понад 10 тисяч грн: скільки українців отримують такі виплати

Найбільший відсоток українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.

Пенсії понад 10 тисяч гривен станом на 1 квітня 2024 року отримували 1 224 710 українців.

Відповідні дані наводить ПФУ.

Зазначається, 1 224 710 пенсіонерів, це 12,1% від загальної кількості пенсіонерів (10 154 705 осіб).

Водночас більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень. А саме:

до 3000 гривень – 26,8%, 2 725 285 осіб, середня пенсія – 2 761,58 гривень,

від 3001 до 4000 гривень – 17,3%, 1 754 068 осіб, середня пенсія – 3 548,08 гривень,

від 4001 до 5000 гривень – 18,6%, 1 889 222 особи, середня пенсія – 4 415,87 гривень,

від 5001 до 10000 гривень – 25,2%, 2 561 420 осіб, середня пенсія – 6 843,67 гривень,

понад 10 000 гривень – 12,1%, 1 224 71 особа, середня пенсія – 15 268,49 гривень.

Пенсії в Україні

Також ми писали, що українські пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, набутий до 24 лютого 2022 року, повинні були пройти ідентифікацію до кінця березня 2024.

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