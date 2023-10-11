Пенсія у понад 10 тисяч грн: скільки українців отримують такі виплати (графік)

Мінімальні виплати пенсіонерам, які не працюють, становлять 2,5 тисячі гривень.

В Україні станом на 1 жовтня понад один мільйон людей отримують понад 10 тисяч гривень пенсії – це 10,7% від загальної кількості.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

За даними ПФУ, середня пенсія в Україні зросла на 15,7% 2023 року і становить 5 350 гривень. Мінімальні виплати пенсіонерам, які не працюють, становлять 2 520 гривень, незалежно від віку та стажу.

Розмір пенсій в Україні 2023 року / Фото: Пенсійний фонд України

Розмір пенсій в Україні 2023 року / Фото: Пенсійний фонд України

Розмір пенсій в Україні станом на 2023 рік:

до 2 000 гривень – 63 862 особи, середня пенсія складає 1 230 грн;

від 2 001 до 3 000 гривень – 3,83 мільйона осіб, середня пенсія – 2 619 грн;

від 3 001 до 4 000 гривень – 2,23 мільйона осіб, середня пенсія – 3 547 грн;

від 4 001 до 5 000 гривень – 1,57 мільйона осіб, середня пенсія – 4 406,5 грн;

від 5 001 до 10 000 гривень – 2,44 мільйона осіб, середня пенсія – 6 837,21 грн;

понад 10 000 гривень – 1,12 мільйона осіб, середня пенсія – 14 727 грн.

Нагадаємо, у Міністерстві соцполітики відповіли, як зростуть виплати пенсій 2024 року.

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