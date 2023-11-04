Пенсія в Україні: на яку суму можна розраховувати із мінімальною та середньою зарплатами

Громадяни України, які працюють офіційно та одержують мінімальну заробітну плату, можуть претендувати на пенсію у розмірі 2093 грн. Із середньою зарплатою розмір пенсії складе 4,5 тис. грн. Що менше за середню пенсію по країні.

Про це пише OBOZ.UA.

Так, при розрахунку пенсії середню зарплату за три роки множать на відношення середньої зарплати в Україні до середньої зарплати майбутнього пенсіонера (місяць до місяця). Суму, що вийшла, множать на кількість відпрацьованих років і на 1%.

"Українець, який сплачує внески із середньої зарплати, на пенсії зможе отримувати виплату у розмірі близько 29% звичного доходу. Наразі це 4,5 тис. грн. При цьому той українець, який офіційно отримує мінімальну зарплату, отримає пенсію у розмірі всього 2093 грн", - йдеться у матеріалі.

Для того, щоб отримувати пенсію у розмірі 10 тис. грн, офіційна зарплата має становити 33,3 тис. грн.

Середня пенсія українців, які вийшли на пенсію за віком, становить 5230 грн. Пенсія українців, які отримали пенсію за вислугою років, у середньому становить 9635 грн.

Всього в Україні пенсії одержують 10 млн. 539 тис. осіб. За рік (від жовтня до жовтня) кількість пенсіонерів зменшилася на 187 тис. осіб. Частина пенсіонерів продовжує працювати – це 2,7 млн людей.

Раніше ми писали, скільки українців отримують пенсію у понад 10 тисяч грн (графік).

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