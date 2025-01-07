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Пенсія в Україні: як зміниться розмір виплат по інвалідності 2025 року

Пенсія в Україні: як зміниться розмір виплат по інвалідності 2025 року

Як зміниться розмір пенсії по інвалідності 2025 року

Виплати по інвалідності залежать від трудового стажу та групи інвалідності.

З 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться реформа пенсійної системи, що передбачає зміни в порядку нарахування та виплати пенсій по інвалідності. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До реформування, з 1 січня 2025 року, значних змін у системі виплати пенсій не очікується. Поточні вимоги для отримання пенсії по інвалідності включають щонайменше один рік трудового стажу. Виплати по інвалідності залежать від трудового стажу та групи інвалідності: для 1 групи — 100% пенсії за віком, для 2 групи — 90%. Поточні розміри мінімальних соціальних пенсій по інвалідності складають:

  • 1 група — 2 760 гривень;
  • 2 група — 2 520 гривень;
  • 3 група — 2 093 гривні.

Однак після впровадження реформи ці виплати можуть бути змінені або скасовані, якщо не буде створено нову систему соціального захисту для людей з інвалідністю. Деталі реформи стануть відомі ближче до її впровадження.

Нагадаємо, в уряді визначилися з розміром індексації пенсій.

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