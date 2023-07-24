Пенсія по інвалідності: який потрібно мати стаж для її отримання

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством. Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи

Обов’язковою умовою для призначення таких пенсій за нормами закону, що вступив в дію з 1 жовтня 2011 року, є наявність страхового стажу від одного до 15 років – залежно від віку та групи інвалідності.

Розмір пенсії по інвалідності призначається у таких розмірах:

• особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком,

• особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком,

• особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.

Стаж, який потрібний для отримання пенсії по інвалідності залежить від віку

Відповідно до статті 32 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на пенсію по інвалідності залежить від наявності страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення по пенсію.

Стаж, який потрібний для осіб з інвалідністю I групи:

Залежно від віку інваліди І групи повинні мати стаж від 1 до 10 років

до досягнення особою 25 років – один рік,

від 26 років до досягнення особою 28 років включно – 2 роки,

від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 3 роки,

від 32 років до досягнення особою 34 років включно – 4 роки,

від 35 років до досягнення особою 37 років включно – 5 років,

від 38 років до досягнення особою 40 років включно – 6 років,

від 41 років до досягнення особою 43 років включно – 7 років,

від 44 років до досягнення особою 48 років включно – 8 років,

від 49 років до досягнення особою 53 років включно – 9 років,

від 54 років до досягнення особою 59 років включно – 10 років.

Особи з інвалідністю II та III груп повинні мати від 1 року до 14 років страхового стажу:

до досягнення особою 23 років включно – один рік,

від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 2 роки,

від 27 років до досягнення особою 28 років включно – 3 роки,

від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки,

від 32 років до досягнення особою 33 років включно – 5 років,

від 34 років до досягнення особою 35 років включно – 6 років,

від 36 років до досягнення особою 37 років включно – 7 років,

від 38 років до досягнення особою 39 років включно – 8 років,

від 40 років до досягнення особою 42 років включно – 9 років,

від 43 років до досягнення особою 45 років включно – 10 років,

від 46 років до досягнення особою 48 років включно – 11 років,

від 49 років до досягнення особою 51 року включно – 12 років,

від 52 років до досягнення особою 55 років включно – 13 років,

від 56 років до досягнення особою 59 років включно – 14 років.

Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

Особи, що не працюють з інвалідністю II групи, визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, і особи з інвалідністю III групи за їхнім вибором мають право на призначення пенсії за інвалідністю в розмірі пенсії за віком за наявності страхового стажу у чоловіків – 35, у жінок – 30 років.

Щоб пенсія за інвалідністю була призначена від дня встановлення інвалідності, заяву на її призначення слід подати до управління Пенсійного фонду не пізніше 3-х місяців з дня встановлення інвалідності.

Пенсія по інвалідності якщо немає стажу

Якщо не вистачає стажу для призначення пенсії за інвалідністю, треба звертатися до управління соціального захисту по оформлення соціальної пенсії за нормами Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

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