Хто в Україні має право на пенсію за вислугою років

Працівники яких сфер можуть вийти на пенсію в Україні раніше

Кому призначається пенсія за вислугою років

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності. Окремі категорії застрахованих осіб, які пропрацювали у визначених установах на певних посадах, можуть набувати право на пенсію за вислугу років, яка призначається до досягнення особою пенсійного віку. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Українці, які працювали державними службовцями, науковцями та працівниками органів місцевого самоврядування, працівники комунальних та державних установ мають право вийти на пенсію за вислугу років. Такою можливістю можуть скористатися також і працівники закладів охорони здоров'я.

Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професії, посади, на яких працювала людина та Закону, згідно з яким призначається така пенсія.

Пенсія за вислугою років працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03 жовтня 2017 року № 2148-VІІ передбачено, що право на пенсію за вислугу років відповідно до пунктів 21, 16 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мають працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за умови, якщо вони на день набуття чинності, тобто станом на 11 жовтня 2017 року, мають вислугу років, необхідну для призначення такої пенсії.

Перелік посад і закладів, робота в яких зараховується до спеціального стажу для призначення пенсій за вислугу років зазначеним вище категоріям працівників по 10 жовтня 2017 року включно, визначені Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту й посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.

Право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності стажу роботи за спеціальністю станом:

на 1 квітня 2015 року — не менше 25 років,

на 31 грудня 2015 року — 25 років 6 місяців,

на 11 жовтня 2017 року — 26 років 6 місяців.

Які категорії працівників можуть сьогодні вийти на пенсію раніше на залежно від віку

Артисти, при наявності страхового стажу від 25 до 35 років.

Спортсмени, що мають стаж не менше 25 років та перебувають у складі збірних команд України не менше 6 років.

Працівники освіти зі страховим стажем від 25 років

Працівники сфери охорони здоров'я та соціального захисту з наявністю страхового стажу від 25 років.

Спеціалісти зі сфери авіації та льотно-випробного складу зі страховим стажем у чоловіків від 25 років до 26 років 6 місяців, жінок – від 20 років до 21 року 6 місяців.

Хто може вийти на пенсію після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 – жінками

За наявності відповідного стажу, в тому числі стажу роботи за професією чи посадою вийти на пенсію можуть:

диспетчери повітряного руху,

бортпровідники,

працівники морського, річкового флоту,

робітники рибної промисловості,

працівники лісозаготівельних та лісосплавних підприємств,

механізатори у портах,

робітники метрополітену та залізничного транспорту,

інженерно-технічний склад цивільної авіації,

громадяни, що працюють на геологорозвідувальних та польових роботах.

Пенсії за вислугою років військовим

Пенсія за вислугу років призначається військовослужбовцям за умови звільнення із військової служби:

незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше 25 років вислуги,

в разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить служба.

Мінімальний розмір пенсій за вислугу років військовим не може бути нижче 3854 грн.

Пенсії за вислугою років працівникам прокуратури

Незалежно від віку право на пенсію за віком мають працівники прокуратури, які мають не менше 25 років вислуги, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років.

Працівникам, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки, 30 років – жінки, пенсія за вислугу років призначається після досягнення чоловіками віку 57 років, жінками – 55 років.

Розмір пенсії визначається пропорційно кількості стажу на прокурорських посадах.

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