Пенсії державним службовцям: розмір та умови отримання

Частина держслужбовців мають право на спеціальну пенсію

В Україні частина держслужбовців має право на спеціальну пенсію.

Пенсійне забезпечення державних службовців регулюється положеннями Закону України від 09.07.2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» згідно зі статтею 90 Закону України «Про державну службу від 10.12.2015 № 889».

Водночас, пунктами 10 та 12 розділу XI Прикінцеві та перехідні положення Закону № 889 передбачено право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України від 16.12.1993 № 3723-XII Про державну службу, згідно з якою пенсія призначається, якщо станом на 01.05.2016:

особа має щонайменше 10 років стажу на посадах, що належать до відповідних категорій державної служби, визначених статтею 25 Закону № 3723-XII та нормативно-правовими актами Кабінету міністрів України, а також обіймала посаду державного службовця станом на 01.05.2016

особа має щонайменше 20 років стажу на посадах, що належать до відповідних категорій державної служби, визначених статтею 25 Закону № 3723-XII та актами Кабінету міністрів України, незалежно від того, чи обіймала вона посаду державного службовця станом на 01.05.2016

Відповідно до Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 14.09.2016 № 622, право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723-XII за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та необхідного стажу державної служби», мають:

чоловіки, які досягли віку 62 роки

жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пенсія державним службовцям призначається від дати звернення за її призначенням, але не раніше дати виникнення відповідного права, у розмірі 60% заробітної плати.

Раніше повідомлялося, що в Україні передбачено соціальні пенсії для тих осіб, які не мають права на традиційну виплату через відсутність необхідного страхового стажу.