Пенсії можуть скоротити від 2027 року: кому зменшать виплати

Пенсіонер / фото ілюстративне

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В Україні можуть змінити порядок нарахування спеціальних пенсій та виплати заборгованостей за рішеннями судів.

Такі зміни передбачає законопроєкт № 16000 «Про Державний бюджет України на 2027 рік», передає видання «На пенсії».

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Фахівці зазначають, якщо ініціативу підтримають, частина пенсіонерів може отримувати менші суми, ніж передбачено початковим розрахунком пенсії.

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Кому скоротять пенсійні виплати

У проєкті бюджету на 2027 рік пропонують обмежити великі спеціальні пенсії, розмір яких перевищує десять прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян. Скорочення відбуватиметься не для всіх виплат однаково, а через спеціальні знижувальні коефіцієнти для суми, що виходить за встановлену межу.

Через це підсумкова пенсія виявиться меншою, ніж за звичайним розрахунком. Такі виплати отримують колишні держслужбовці, прокурори та судді за окремими законами. Крім того, борги за рішеннями судів Пенсійний фонд виплачуватиме не одразу, а частинами в межах річного бюджету.

Конкретний перелік обмежень стане зрозумілим після остаточного ухвалення документа, однак ці зміни точно не зачеплять пенсії військовослужбовців.

Як можуть зменшити розмір пенсій

Запровадження понижувальних коефіцієнтів означає, що для пенсій, які перевищують встановлений ліміт, діятиме особливий порядок нарахування. Чим вищою є сума понад цей поріг, тим відчутнішим буде вплив коефіцієнта на підсумкову виплату.

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Проте фахівці зауважують, що наявність межі в десять прожиткових мінімумів не означає однакового скорочення для всіх — фінальний розмір залежатиме від категорії пенсійного забезпечення та конкретної формули розрахунку.

Точно вирахувати майбутню суму виплат можна буде лише після того, як народні депутати остаточно ухвалять закон. У разі підтримки законопроєкту Верховною Радою нові правила бюджету на 2027 рік наберуть чинності із 1 січня 2027 року.

Пенсія в Україні — останні новини

Помилки Пенсійного фонду при призначенні чи перерахунку пенсій можуть коштувати пенсіонерам частини виплат, надбавок або навіть відмови через формальні причини, як-от різні чорнила в трудовій книжці. Фахівці пояснили, чому усної вимоги замало, як правильно скласти письмову скаргу, домогтися перевірки та чи можна притягнути посадовців фонду до відповідальності.

Після смерті пенсіонера родичі або організатори поховання можуть отримати від держави грошову допомогу, розмір якої залежить від виду пенсії померлого. У разі смерті цивільного пенсіонера виплачують дві місячні пенсії, військового — три місячні пенсії, але не менше 16 640 грн у 2026 році.

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