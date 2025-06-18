Пенсії народних депутатів Україні: хто і скільки отримує 2025 року

Гроші / © УНІАН

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Народні депутати України, навіть після скасування спеціальних пенсій у 2017 році, продовжують отримувати виплати за особливими умовами — здебільшого через суд. Середній розмір депутатської пенсії у 2025 році становить понад 21 тисячу гривень, а максимальна пенсія, яка раніше сягала 246 тисяч, після нових обмежень скоротилася до 51 тисячі гривень.

Про це розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король OBOZ.

Вона зазначила, що станом на 1 квітня 2025 року середній розмір пенсій, призначених згідно із законом «Про статус народного депутата України», становить 21 071,3 грн. Це при тому, що спеціальні пенсії народним обранцям були скасовані ще у 2017 році, і відтоді нові виплати їм не призначаються. Втім, деякі колишні депутати домоглися поновлення виплат через суди.

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У 2024 році 56 ексдепутатів подали звернення до Конституційного суду, вимагаючи перегляду законності скасування індексації їхніх пенсій у залежності від зростання зарплат чинних парламентарів. Таким чином, попри офіційне скасування привілеїв, практика збереження високих виплат через судові рішення залишається поширеною.

Колись найбільшу пенсію в Україні отримував колишній нардеп-регіонал Сергій Ківалов. У певний період щомісячна виплата для нього сягала 246 тисяч гривень. Це стало можливим завдяки довідці з вишу, який він очолював, та рішенню одеського суду. Ще кілька років тому його пенсія була 14 тисяч гривень, але за короткий час вона зросла у 17 разів.

Проте на початку 2025 року в Україні було запроваджено нову систему обмежень на надвисокі пенсії. Виплати, що перевищують 23 610 гривень, тепер частково урізаються за спеціальними коефіцієнтами. Як пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, ці обмеження не зачіпають страхову частину пенсій — ту, що зароблена внесками — і не стосуються військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, а також родин загиблих військових.

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У результаті таких змін максимальна пенсія, яка зараз виплачується колишньому нардепу, становить 51 042 грн. Водночас сотні пенсіонерів зі статусом «спеціальних» вже намагаються оскаржити нові обмеження через суд і в деяких випадках — успішно.

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Ще одна категорія, якої не торкнулися нові обмеження — судді у відставці. Їхні довічні грошові виплати, які є аналогом пенсії, залишилися недоторканими. Найбільша така виплата нині становить 390 тисяч гривень щомісяця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт з пенсійної справи Сергій Коробкін розповідав, як розраховується пенсія за віком в Україні, та наведе приблизний розрахунок для заробітної плати у 20 000 гривень, враховуючи вимоги 2025 року.