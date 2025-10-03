Пенсії наступного року зростуть: у кого і наскільки збільшаться виплати 2026-го

Пенсія. / © ТСН

Реклама

В Україні вже наступного 2026-го року пенсії в зростуть завдяки підвищенню прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

У кого зростуть виплати та наскільки, розповів адвокат Іван Хомич в інтерв’ю “УНІАН”.

З його слів, найбільший приріст отримають пенсіонери зі стажем і ті, чиї виплати прив’язані до мінімальної зарплати.

Реклама

2026-го прожитковий мінімум зросте від 2 361 грн до 2 595 грн. Відповідно, мінімальна пенсія сягне цієї ж суми. Зросте й максимальна пенсія — з 23 610 грн до 25 950 грн - це десять прожиткових мінімумів).

Підвищення торкнеться і тих, чиї виплати залежать від розміру мінімальної зарплати. Вона збільшиться від 8 000 грн до 8 647 грн.

“Мінімальна зарплата в Україні вже два роки не зростала. 2026-го вона збільшиться до 8 647 грн. У зв'язку з цим пенсія зросте у тих пенсіонерів, у яких вона прив'язана до мінімальної зарплати. Йдеться про осіб, яким уже виповнилося 65 років, і в яких є повний трудовий стаж (для чоловіків - це 35 років, а для жінок - 30)", - пояснив адвокат.

Окрім того, від січня зросте доплата за понаднормовий стаж. Наступного року за кожен додатковий рік надходитиме 25,95 грн замість нинішніх 23,61 грн.

Реклама

Адвокати звернули увагу, що особливих змін у виплатах за інвалідністю не передбачено. Розмір допомоги залежатиме від групи: 1 група — 100% від пенсії за віком, 2 група — 80%, 3 група — 60%. Однак збільшення прожиткового мінімуму автоматично підніме і мінімальні пенсії для цієї категорії — з 2 361 грн до 2 595 грн.

Пенсії для осіб зі стажем коливатимуться в межах від 2 595 грн до 25 950 грн. Конкретна сума залежатиме від офіційної зарплати та кількості відпрацьованих років. Найбільший вплив має саме рівень зарплати: чим вона була вища, тим більше нарахування очікує пенсіонера.

За словами фахівця, зниження пенсії більшості українців не загрожує. На рівні українського законодавства закладений принцип, що навіть якщо в разі перерахунку пенсійні виплати знижуються, то особам все одно виплачують пенсію в тому розмірі, який було встановлено раніше.

Нагадаємо, ексміністерка соціальної політики Оксана Жолнович наголошує, що мінімальна зарплата в Україні має становити не менше 12 тисяч гривень, що дорівнює 60% від середньої заробітної плати. Також необхідно встановити прожитковий мінімум і мінімальну пенсію на рівні не менше 4500–4700 грн.

Реклама