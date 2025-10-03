- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 500
- Час на прочитання
- 2 хв
Пенсії наступного року зростуть: у кого і наскільки збільшаться виплати 2026-го
В Україні від січня 2026-го відбудеться збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, а тому зростуть і пенсії.
В Україні вже наступного 2026-го року пенсії в зростуть завдяки підвищенню прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.
У кого зростуть виплати та наскільки, розповів адвокат Іван Хомич в інтерв’ю “УНІАН”.
З його слів, найбільший приріст отримають пенсіонери зі стажем і ті, чиї виплати прив’язані до мінімальної зарплати.
2026-го прожитковий мінімум зросте від 2 361 грн до 2 595 грн. Відповідно, мінімальна пенсія сягне цієї ж суми. Зросте й максимальна пенсія — з 23 610 грн до 25 950 грн - це десять прожиткових мінімумів).
Підвищення торкнеться і тих, чиї виплати залежать від розміру мінімальної зарплати. Вона збільшиться від 8 000 грн до 8 647 грн.
“Мінімальна зарплата в Україні вже два роки не зростала. 2026-го вона збільшиться до 8 647 грн. У зв'язку з цим пенсія зросте у тих пенсіонерів, у яких вона прив'язана до мінімальної зарплати. Йдеться про осіб, яким уже виповнилося 65 років, і в яких є повний трудовий стаж (для чоловіків - це 35 років, а для жінок - 30)", - пояснив адвокат.
Окрім того, від січня зросте доплата за понаднормовий стаж. Наступного року за кожен додатковий рік надходитиме 25,95 грн замість нинішніх 23,61 грн.
Адвокати звернули увагу, що особливих змін у виплатах за інвалідністю не передбачено. Розмір допомоги залежатиме від групи: 1 група — 100% від пенсії за віком, 2 група — 80%, 3 група — 60%. Однак збільшення прожиткового мінімуму автоматично підніме і мінімальні пенсії для цієї категорії — з 2 361 грн до 2 595 грн.
Пенсії для осіб зі стажем коливатимуться в межах від 2 595 грн до 25 950 грн. Конкретна сума залежатиме від офіційної зарплати та кількості відпрацьованих років. Найбільший вплив має саме рівень зарплати: чим вона була вища, тим більше нарахування очікує пенсіонера.
За словами фахівця, зниження пенсії більшості українців не загрожує. На рівні українського законодавства закладений принцип, що навіть якщо в разі перерахунку пенсійні виплати знижуються, то особам все одно виплачують пенсію в тому розмірі, який було встановлено раніше.
Нагадаємо, ексміністерка соціальної політики Оксана Жолнович наголошує, що мінімальна зарплата в Україні має становити не менше 12 тисяч гривень, що дорівнює 60% від середньої заробітної плати. Також необхідно встановити прожитковий мінімум і мінімальну пенсію на рівні не менше 4500–4700 грн.