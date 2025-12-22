Пенсії по інвалідності: наскільки вони зростуть 2026 року

Пенсії по інвалідності

Реклама

Від 1 січня 2026 року в Україні заплановано черговий етап підвищення соціальних стандартів, що зумовлено зростанням прожиткового мінімуму. Згідно з положеннями Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, цей крок безпосередньо вплине на розмір мінімальних соціальних виплат.

Збільшиться прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Замість нинішніх 2 361 гривні цей показник зросте до 2 595 гривень. Таке коригування автоматично підніме «планку» для мінімальних пенсій та спеціальних державних допомог.

Пенсії за інвалідністю: нові суми виплат

Найвідчутніші зміни торкнуться ветеранів та осіб, чия інвалідність пов’язана з бойовими діями. Оскільки їхні виплати обчислюються як кратний коефіцієнт до прожиткового мінімуму, у 2026 році вони отримуватимуть такі суми:

Реклама

І група: виплата складе 16 867,50 гривні (зростання з 15 346,50 гривні).

ІІ група: допомога збільшиться до 13 623,75 гривні (замість 12 395,25 гривні).

ІІІ група: новий розмір складе 9 342 гривні (раніше 8 499,60 гривні).

Важливе уточнення стосується ветеранів та учасників бойових дій, яким виповнилося 85 років. Для цієї категорії передбачена щомісячна адресна допомога у розмірі 650% від прожиткового мінімуму, що з 1 січня становитиме 16 867,50 гривні.

Для цивільних осіб з інвалідністю радикальних змін у формулах розрахунку не передбачено, проте їхня мінімальна пенсійна виплата відтепер не зможе бути меншою за новий прожитковий мінімум — 2 595 гривень.

Умови призначення пенсії за інвалідністю

Нагадаємо, що для отримання пенсії за інвалідністю особа повинна мати встановлену медичну групу та відповідний страховий стаж (від 1 до 15 років, залежно від віку на момент настання інвалідності). Держава визначає розмір цих виплат у відсотках від пенсії за віком:

Реклама

100% — для осіб з І групою інвалідності;

90% — для осіб з ІІ групою;

50% — для осіб з ІІІ групи.

Така диференціація дозволяє підтримати рівень доходів громадян відповідно до ступеня втрати ними працездатності, забезпечуючи справедливий розподіл бюджетних коштів.

Чи зростуть інші соціальні виплати 2026 року

Окрім січневого підняття мінімальних порогів, у березні 2026 року очікується щорічна індексація пенсій. Хоча точний коефіцієнт розраховується на основі показників інфляції та зростання середньої зарплати за попередній рік, експертні прогнози вказують на те, що темпи підвищення можуть бути вищими, ніж у попередні періоди.

Також продовжать діяти вікові доплати для пенсіонерів, чиї виплати не перевищують ліміт у 10 340,35 гривні. Громадяни, старші 70, 75 та 80 років, отримуватимуть відповідні щомісячні компенсаційні виплати, що додаються до основної суми пенсії.